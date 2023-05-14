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Türkiye seçim sonuçlarını bekliyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: 'Bu gece uyumayacağız'

14.05.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye seçim sonuçlarını bekliyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: 'Bu gece uyumayacağız'

Türkiye nefesini tuttu seçim sonuçlarını bekliyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

'BU GECE UYUMAYACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız."


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