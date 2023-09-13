HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Türkiye şeriatla yönetilsin istiyor musunuz?" sorusuna Erbakan'dan canlı yayında net yanıt

"Türkiye şeriatla yönetilsin istiyor musunuz?" sorusuna Erbakan'dan canlı yayında net yanıt

13.09.2023 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar elde eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Türkiye şeriatla yönetilsin istiyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Erbakan 'Taliban zihniyeti' için de net konuştu.

"Türkiye şeriatla yönetilsin istiyor musunuz?" sorusuna Erbakan'dan canlı yayında net yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan TV100'de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu. Son günlerde kamuoyunda sıkça gündem olan 'Şeriat' tartışmalarına değinen Erbakan net ifadeler kullandı.

şeria2

"ŞERİAT İSTİYOR MUSUNUZ?"

Programın moderatörü Kübra Par, Erbakan'a, "Türkiye şeriatla yönetilsin istiyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Erbakan bu soruya, "Ortada geçmişte de şimdi de hiç böyle bir ifademiz yokken nereden çıktığı belli olmayan bazı trol hesaplarla böyle bir yaygara çıkarıldı." ifadeleriyle karşılık verdi. Par bu cevap üzerine, "Yani ‘Şeriatı halka soralım’ gibi bir ifadeniz yok mu?" dedi. Erbakan böyle bir ifade kullanmadığını belirterek, "Yok tabii ki hiç öyle bir şey yok biz de şaşırdık hatta açıklama yaptık parti hesaplarımızdan ‘Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız dava açacağız’ diye" yanıtını verdi.

şeria122

"TALİBAN İSLAM'A ZARAR VERİYOR"

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ise Erbakan'a, "Taliban zihniyetine yakın bir durum var mı?" diye sorunca Erbakan, Taliban zihniyetinin İslam'a ve kendilerine uygun bir düşünce olmadığını belirtti. Erbakan sözlerinin devamında ise, "Kız çocuklarının okumasının engellenmesi, peçe takmadı diye kadına sopayla vurmak... Bunlar İslam'da yok. İslam'a da en büyük zararı zaten bunlar veriyor." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEM'de korkutan kaza! Çok sayıda yaralı varTEM'de korkutan kaza! Çok sayıda yaralı var
Dünür kavgası büyüdü! Sebebini duyan inanamadıDünür kavgası büyüdü! Sebebini duyan inanamadı
Toplu balık ölümleri tedirgin etti! 'Su değil siyah sıvı'Toplu balık ölümleri tedirgin etti! 'Su değil siyah sıvı'
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.