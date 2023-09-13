"Türkiye şeriatla yönetilsin istiyor musunuz?" sorusuna Erbakan'dan canlı yayında net yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan TV100'de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu. Son günlerde kamuoyunda sıkça gündem olan 'Şeriat' tartışmalarına değinen Erbakan net ifadeler kullandı.

"ŞERİAT İSTİYOR MUSUNUZ?"

Programın moderatörü Kübra Par, Erbakan'a, "Türkiye şeriatla yönetilsin istiyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Erbakan bu soruya, "Ortada geçmişte de şimdi de hiç böyle bir ifademiz yokken nereden çıktığı belli olmayan bazı trol hesaplarla böyle bir yaygara çıkarıldı." ifadeleriyle karşılık verdi. Par bu cevap üzerine, "Yani ‘Şeriatı halka soralım’ gibi bir ifadeniz yok mu?" dedi. Erbakan böyle bir ifade kullanmadığını belirterek, "Yok tabii ki hiç öyle bir şey yok biz de şaşırdık hatta açıklama yaptık parti hesaplarımızdan ‘Hukuki yollardan hakkımızı arayacağız dava açacağız’ diye" yanıtını verdi.

"TALİBAN İSLAM'A ZARAR VERİYOR"

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ise Erbakan'a, "Taliban zihniyetine yakın bir durum var mı?" diye sorunca Erbakan, Taliban zihniyetinin İslam'a ve kendilerine uygun bir düşünce olmadığını belirtti. Erbakan sözlerinin devamında ise, "Kız çocuklarının okumasının engellenmesi, peçe takmadı diye kadına sopayla vurmak... Bunlar İslam'da yok. İslam'a da en büyük zararı zaten bunlar veriyor." ifadelerini kullandı.

