Türkiye siber saldırılara açık mı?

Harvard Üniversitesi bünyesinde yer alan Belfer Center, büyük ses getirecek araştırmalara imza atıyor ve bunlardan biri de Türkiye siber güvenlik raporu oldu. Yeni yapılan bu araştırma, siber güvenlik alanındaki savunmamızı ortaya koyuyor. Her ne kadar askeri anlamda güçlü olmak büyük değer taşısa bile, yine de siber güvenlik önemini korumaya devam ediyor. 30 ülkenin 7 farklı alandaki siber güçleri test edildi. Bu testte en güçlü ülke ABD oldu. Onun hemen ardından Çin ikinci sıraya yerleşti. Peki Türkiye kaçıncı sırada?

ABD, ÇİN, İNGİLTERE VE RUSYA ÜST SIRALARDA

Ortaya çıkan listede ABD’nin puanı 50,24 oldu. Çin ise 41,47 puan alarak ikinci sıraya yerleşti. İngiltere 33,57 alarak 3. olurken Rusya 28,38 puanla 4. sırada yer aldı. Türkiye ise 8 puan alarak 22. sıraya yerleşti.

Bu liste belirlenirken çok fazla etken hesaplandı. Yabancı devletlerden istihbarat alma konusunda 27 puanda kalan Türkiye, Gözetleme yeteneği açısından da 20 puan aldı. Siber güvenlik konusunda bilgi ortamının kontrol edilmesi büyük bir önem taşıyor.

Bu arada araştırma yapılırken Kuzey Kore ve İsrail gibi ülkelerden yeteri kadar bilgi toplanamadı. Bu durum listeyi az da olsa etkiledi. Türkiye’nin siber güvenlik altyapısına gelecek olursak, kendiniz de bazı ek önlemler alabilirsiniz. En basitinden iki faktörlü doğrulama yapmak biraz da olsa güvenliğinizi artırabilir. Sizce siber güvenlik konusunda yeteri kadar güvende miyiz?

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