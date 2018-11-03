"Türkiye Sırbistan'ı önemsiyor"

BELGRAD (AA) - TALHA ÖZTÜRK - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye olarak Sırbistan'ı önemsediklerini vurgulayarak, "Bu bölgenin önemli bir ülkesi olarak da eğer bölgede barış ve istikrar sağlanacaksa bunda Sırbistan'ın önemli rol oynayacağına inanıyoruz." dedi.
31 Ekim-2 Kasım'da beraberindeki milletvekili heyetiyle Sırbistan'da temaslarda bulunan Bozkır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin belki de tarihin en iyi düzeyine ulaşmış olduğunu söyledi.
İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki dostane ilişkinin siyasi ilişkilerin de bu düzeye ulaşmasında önemli rol oynadığını kaydeden Bozkır, "İki ülke birbirine güvendiği ve bütün alanlarda bu ilişkiyi geliştirmek istediği için stratejik ortaklık seviyesinde bir ilişki sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye ziyaretinde ekonomi, enerji, kültür ve dış politika alanlarında önemli kararların alındığı toplantılar yapıldığını anımsatan Bozkır, "İnşallah bu sene sayın Cumhurbaşkanımızın Sırbistan'ı ziyareti vesilesiyle Türkiye ile Sırbistan arasında diplomatik ilişkiler tesisinin 140. yıl dönümünü de kutlayacağız. Sanıyorum çok anlamlı ve çok zamanlı bir ziyaret olacak." diye konuştu.
Bozkır, stratejik iş birliği çerçevesinde kurulmuş Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının da tekrar yapılabileceğine işaret ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaştığını ancak iki ülkenin potansiyelinin bunun çok üstünde bir rakamı gerektirdiğini söyledi.
Türkiye'nin Sırbistan'da çok önemli yatırımları bulunduğunu belirten Bozkır, Vucic'in TBMM heyetini kabulü sırasındaki ifadelerinin kendilerini duygulandırdığını ve bu ilişkinin neden bu kadar önemli olduğunu bir ölçüde vurgulamış olduğunu kaydetti.
- "Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesi, Bosna Hersek ile Sırbistan arasında önemli bir köprü"
Vucic'in kendilerine, Türk iş adamlarının ülkenin en zor ve refah seviyesinin en az olduğu bölgelerine gitmeyi kabul ettiğini ve bu nedenle Türk iş adamlarının kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu söylediğini aktaran Bozkır, Türkiye'nin de desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyolu Projesi'nin Bosna Hersek ile Sırbistan arasında önemli bir köprü olacağını ifade etti.
Projenin, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin gelişimine ve orada yaşayanların refah seviyesine de katkı sağlayacağını belirten Bozkır, "Bu açıdan biz Sırbistan'ı önemsiyoruz. Bu bölgenin önemli bir ülkesi olarak da eğer bölgede barış ve istikrar sağlanacaksa bunda Sırbistan'ın önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Türkiye olarak bütün arzumuz, bölgedeki bütün ülkelerin barış ve istikrar içinde, toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde geleceğe güvenle bakmalarıdır." dedi.
Bozkır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretine ilişkin bir tarih belirlenmediğini, ancak bu ziyaretin gelecek yılın ilk yarısında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydederek, Sırp cumhurbaşkanının geçen yıl Türkiye'yi 5 kez ziyaret ettiğini, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ikili ilişkileri daha üst seviyeye çıkarmak adına önemli bir adım olacağını anlattı.
- Hedef 1 milyon turist
İki ülke parlamentoları arasındaki ilişkileri de siyasi düzeydeki ilişkiler seviyesine çıkarmak istediklerini aktaran Bozkır, TBMM Dışişleri Komisyonu olarak Sırbistan'a yaptıkları ziyaretin, bu ülkeye yapılan ilk dışişleri komisyonu ziyareti olduğununa işaret etti.
Bozkır, yılda iki kez dışişleri komisyonları toplantısı yapacaklarını, hatta bunu üçlü veya dörtlü dışişleri komisyon ilişkileriyle geliştirmeyi düşündüklerini aktararak, "Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin gelecekte çok daha iyi seviyelere çıkmasını arzu ediyoruz." dedi.
Türkiye'den Sırbistan'a gelen turist sayısının 100 bin, Sırbistan'dan Türkiye'ye giden turist sayısının ise 150 bin civarında olduğunu aktaran Bozkır, "Bu çok küçük bir rakam. Özellikle Türkiye'den buraya çok daha fazla turist gelebilir." diye konuştu.
Türk insanının Sırbistan'ı çok seveceğini dile getiren Bozkır, "Çok tarihi zenginliği, tabiatı, güzellikleri olan, yemekleri Türkiye'ye çok benzeyen ve büyük misafirperverlik görecekleri bir ülke olacağı için bunu teşvik edeceğiz. İnşallah bu rakamı 1 milyon turist seviyesine çıkartmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bozkır'a Sırbistan'daki temaslarında AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da eşlik etti.
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