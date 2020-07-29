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Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 14:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower uçak gemisi muharebe grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak tatbikat

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi" denildi. Eğitime ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.

(DHA)

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