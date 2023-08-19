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Türkiye'ye 'işgalci' dedi... Süresiz uzaklaştırıldı! O ülkede yaptığı konuşma tepkilere yol açtı

19.08.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da Kıbrıs-Rum asıllı Victoria İşçi Partisi (ALP) üyesi milletvekili Kat Theophanous, parlamentoda Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki varlığını "işgal" olarak nitelendirmesiyle başlayan tartışmaların ardından, Türk lobilerinin baskısıyla partisinin alt grubundan süresiz uzaklaştırıldı.

Türkiye'ye 'işgalci' dedi... Süresiz uzaklaştırıldı! O ülkede yaptığı konuşma tepkilere yol açtı

Kıbrıs-Rum kökenli milletvekili Theophanous, 2 Ağustos'ta Victoria Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi Kıbrıs'ta katliamlar gerçekleştirmekle suçladı ve Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki varlığını "işgal" olarak nitelendirdi. Bu konuşma parti içinde tartışmalara neden olurken Türk toplumu tarafından da büyük tepkiyle karşılandı.

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OzzyTurks adlı medya kuruluşunun gündeme taşıdığı ve birçok Türkiye dostu siyasetçinin sosyal medya hesabından paylaştığı haberin ardından Avustralya Türk Çıkarlarını Müdafaa Birliği (ATAA), konuya ilişkin toplumun tepkisini Eyalet Başbakanı Daniel Andrews'a iletti.

ATAA ve OzzyTurks, Theophanous'un, Dünya Parlamentolar Arası Helenler Grubu'na ait açıklamayı birebir eyalet parlamentosuna taşımasının "yabancı bir hükümetin çıkarlarını savunma amaçlı yasa dışı bir girişim" olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini sordu.

PARTİ İÇİNDE BAĞLI OLDUĞU GRUPTAN SÜRESİZ UZAKLAŞTIRILDI

Bunun üzerine parti içinde bağlı olduğu grup, Theophanous'u gruptan süresiz uzaklaştırdı.

Türk lobisinin zaferi olarak yorumlanan olayın parti içindeki yankıları sürüyor. Yaşanan gelişmelerin, Türkiye ve Türk karşıtı girişimleri hareketlendirmesi bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Türkiye kuzey kıbrıs

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