HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türkiye'ye seyahat yasağının kalkması Suudi Arabistanlıları mutlu etti! Twitter'da gündem oldu

Türkiye'ye seyahat yasağının kalkması Suudi Arabistanlıları mutlu etti! Twitter'da gündem oldu

21.06.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırması ülkede memnuniyetle karşılandı. "Türkiye", "Güzel Haberler" ve "Doğrudan seyahat" gibi Arapça olarak yazılan etiketler Twitter'da trend topic oldu.

Türkiye'ye seyahat yasağının kalkması Suudi Arabistanlıları mutlu etti! Twitter'da gündem oldu

Suudi Arabistan'ın, Kovid-19 nedeniyle alınan Türkiye'ye seyahat yasağını kaldırması, ülkede sosyal medyada gündem oldu. Abdullatif el-Bekan isimli kullanıcı "Güzel Haberler" etiketi üzerinden kararı değerlendirerek, "Güzel haber gerçekten, gidilecek yerler çoğaldı, uçak bilet fiyatları ve genel olarak seyahat masrafları düştü." ifadesini kullandı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Hanine isimli bir başka kullanıcı, "Güzel haber böyle olur, çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Abdurrahman el-Mahrazi, "Doğrudan seyahat" etiketiyle kararı "Taif ve Abha, üzgünüm, bu yaz, aşıklar şehri İstanbul yazı." şeklinde yorumladı. "Türkiye" etiketiyle ise Fehd isimli kullanıcı, "Türkiye'de seyahat aşıkları, tebrikler." ifadesini kullandı. Bazı kullanıcılar da Türkiye'ye yaptıkları ziyaretlerde çektikleri fotoğrafları paylaştı.

16 ÜLKEYE YASAK GETİRMİŞLERDİ

Suudi Arabistan, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Vietnam ve Etiyopya'ya seyahat yasağının kaldırılması yönünde karar almıştı.

Suudi Arabistan, 24 Mayıs'ta Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

iStock-613907618
Yasak getirilen ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela bulunuyordu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamboçya'da 'dünyanın en büyük tatlı su balığı' yakalandıKamboçya'da 'dünyanın en büyük tatlı su balığı' yakalandı
Kadir Şeker ile ilgili karar verildiKadir Şeker ile ilgili karar verildi
550 bin kişiye askerlik affı geliyor550 bin kişiye askerlik affı geliyor
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'da

Zamlı maaş tablosu canlı yayında duyuruldu! Gözler 4 Temmuz'da

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

Doları olanlar, dolar borcu olanlar dikkat! Sayılı günler kaldı!

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

Haziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç kareler

Haziranda kâbusu yaşıyorlar! Ankara'dan sonra bir ilden daha korkunç kareler

Sınav günü polise verdiği cevap yürekleri burkmuştu! "Annem..."

Sınav günü polise verdiği cevap yürekleri burkmuştu! "Annem..."

Tapu memuru son anda fark etti! Milyonluk vurgun önlendi

Tapu memuru son anda fark etti! Milyonluk vurgun önlendi

İlginizi Çekebilir

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

''Terk edilince kocamla birbirimizin omzunda ağladık''

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Ünlü isimlerin mesajlarını ifşa etti! “Mavi tikli kişiler...”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.