Türkiye'yi terk etmişti! İzmir'e tatile gelen Serel Yereli iddialı pozlarıyla büyüledi

Bodrum Masalı dizisinde Alara karakterine hayat veren ve bu karakter ile ün kazanan Serel Yereli daha sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve bir süredir orada yaşayan ünlü isim İzmir'e tatile geldi.

Sosyal medya hesabını sık sık kullanan Serel Yereli ailesiyle beraber yaptığı tatilden pozlarını peş peşe paylaştı.

27 yaşındaki güzel oyuncunun iddialı paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Serel Yereli'nin takipçileri "Hoş geldin, gitme", "Neden gelmiyorsun", "Geldi en güzel" yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncu "Neden gelmiyorsun" yorumuna "Ekmeğimin peşindeyim" yanıtını verdi.

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Serel Yereli'nin 455 bin takipçisi bulunuyor.



