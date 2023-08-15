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  4. Türkiye'yi terk etmişti! İzmir'e tatile gelen Serel Yereli iddialı pozlarıyla büyüledi

Türkiye'yi terk etmişti! İzmir'e tatile gelen Serel Yereli iddialı pozlarıyla büyüledi

15.08.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuk kariyerini yarıda bırakıp, müziğe yönelen ve Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, İzmir'e tatile geldi. Ailesiyle tatil yapan Yereli iddialı pozlarıyla beğeni topladı.

Bodrum Masalı dizisinde Alara karakterine hayat veren ve bu karakter ile ün kazanan Serel Yereli daha sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve bir süredir orada yaşayan ünlü isim İzmir'e tatile geldi.

serel-yereli-pozlarıyla-büyüledi

Sosyal medya hesabını sık sık kullanan Serel Yereli ailesiyle beraber yaptığı tatilden pozlarını peş peşe paylaştı.

serel-yereli-iddialı-pozlarıyla-nefes-kesti

27 yaşındaki güzel oyuncunun iddialı paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Serel Yereli'nin takipçileri "Hoş geldin, gitme", "Neden gelmiyorsun", "Geldi en güzel" yorumlarında bulundu.

serel-yereli-pozlarıyla-beğeni-topladı

Ünlü oyuncu "Neden gelmiyorsun" yorumuna "Ekmeğimin peşindeyim" yanıtını verdi.

serel

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Serel Yereli'nin 455 bin takipçisi bulunuyor.

serel-yereli-bikinili-poz-verdi

serel-yereli-bikinili-pozuyla-büyüledi

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