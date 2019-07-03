Türkiye'de eğitim gördüler, ülkelerinde bakan oldular

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE'de eğitim gördükten sonra Afganistan'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Sayed Anwar Sadat ile 2014 yılında Türkiye'de yaptığı doktoranın ardından ülkesinde İletişim Bakanı olan Iraklı Thjeel Yousir, Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrenciler için düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenciler düzenlenen törenle mezun oldu. Bu yıl 8'incisi düzenlenen mezuniyet törenine, daha önce Türkiye'de eğitim gören Afganistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayed Anwar Sadat ile Irak İletişim Bakanı Naaem Thjeel Yousir de katıldı.

'BAŞARIMIN SEBEBİ, BURADA GÖRDÜĞÜM EĞİTİM'

1997 yılında burslu olarak Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Yayımcılığı bölümünden mezun olduktan sonra 2002 yılında Afganistan'a döndüğünü belirten Bakan Sadat, "17 yıldır orada farklı alanlarda görev yapıyorum. Afganistan'ın ilk özel televizyon kanalını kurdum ve 2011 yılına kadar televizyonda genel müdür olarak çalıştım. 2010-2015 yılları arasında milletvekili olarak daha sonra da 2 yıl vali olarak görev yaptım. Bundan 3 ay öncesine kadar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapıyordum, şimdi ise Afganistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyorum" dedi.