Türkiye'den uluslararası medyaya "manipülatif haberlere son verin" çağrısı

Suriye'deki iç savaşın geçmişini anlatan Arslan, Beşşar Esed rejiminin kendi halkına kimyasal silahlarla saldırdığını, tüm batılı ülkelerin de rejimin artık meşruiyetini kaybettiği yönünde açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Suriye'deki iç savaşta gerek rejimin gerekse terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'in etnik temizliği, baskısı ve zulmünden kaçan milyonlarca sivile Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açtığını ifade eden Arslan, yaklaşık 4 milyon Suriyelinin hayata tutunması ve eğitim giderleri için şimdiye kadar 40 milyar dolar harcandığını dile getirdi.

- "Bu tip yorumları şiddetle kınıyoruz"

Türk hükümetinin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, Türk ve Kürt halklarının bin yıldan fazla süredir bölgede aynı amaç için yaşadığını anlatan Arslan, dünyada en büyük Kürt nüfusunun da Türkiye'de yaşadığına dikkati çekti.

Arslan, Saddam Hüseyin'in Kuzey Irak'ta Kürtlere kimyasal silahlarla saldırdığında da yüz binlerce Kürde yine sadece Türkiye'nin kapılarını açtığını anımsatarak, Barış Pınarı Harekatı'nın sadece YPG/PKK'lı eli kanlı teröristlere karşı gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Arslan, Türkiye'nin Kürtlere karşı savaştığı yönündeki algı operasyonlarına sert tepki gösterdi.

Ayn el-Arab'taki Kürtleri DEAŞ teröründen de Türkiye'nin kurtardığına işaret eden Arslan, "Türkiye'nin Kürtlerden nefret ettiği, katliam yaptığı iddiaları kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Bu tip yorumları şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.