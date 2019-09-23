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"Türkiye'nin Çatısı"ndaki gece kelebekleri kayıt altına alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

Coğrafi yapısı ve iklimiyle birçok yaban hayatına yaşam alanı sunan Ağrı Dağı ile eteklerindeki Iğdır'da bulunan kelebek türlerinin tespiti için çalışma yapılıyor - Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık: - "Ağrı Dağı'nın çevresinde, tamamında farklı zamanlarda bu projeyi yürütüyoruz. Ülkemize ve ilimize katkıda bulunacak bir çalışma. Sonuçta buradan elde edeceğimiz kelebekleri müze materyali olarak da değerlendireceğiz"

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır ve Ağrı Dağı'ndaki gece kelebekleri, Iğdır Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalarla kayıt altına alınıyor.

Coğrafi yapısı ve iklimiyle birçok yaban hayatına yaşam alanı sunan Ağrı Dağı ile eteklerindeki Iğdır'da bulunan kelebek türlerinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak adlandırılan ve her 100 metrede bir iklim şartları değişen Ağrı Dağı'nda, yüzlerce farklı türden kelebek yaşıyor.

Iğdır Üniversitesinin başlattığı çalışmayla hem mikroklima iklim özelliğine sahip olan Iğdır'ın hem de Ağrı Dağı'nın farklı bölgelerinde yaşayan gece kelebekleri, akşam vaktinden itibaren kurulan perde ve ışık yardımıyla hazırlanan tuzaklarla yakalanıyor.

- Yakalanan kelebekler tüplere konuluyor

Sabah saatlerine kadar süren çalışmada, türüne göre ayrılarak tüplere konulan kelebekler, Iğdır Üniversitesinde inceleme altına alınıyor.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın 6 ayı bölgedeki farklı noktalarda kelebekler üzerinde araştırma yaptıklarını söyledi.

Özellikle geceleri yaşamlarını sürdüren kelebeklere dair bir çalışma yapılmadığının altını çizen Gözüaçık, "Bu projenin amacı Iğdır ilinin gece kelebekleri faunasını tespit etmektir. 3 yıldır bu projeyi sürdürüyoruz. Bir yıl içerisinde 6 ay boyunca sürekli farklı noktalarda gece kelebeklerini tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Ülkemize ve ilimize katkıda bulunacak bir çalışma"

Yapılacak çalışmanın ardından elde edilecek verilerin bölgenin biyoçeşitliliğine katkıda bulunacağını aktaran Gözüaçık, şöyle konuştu:

"Iğdır'ın ve ülkemizin kelebek faunasına katkıda bulunmak amacıyla bu projeyi başlattık. Ağrı Dağı'nın çevresinde, tamamında farklı zamanlarda bu projeyi yürütüyoruz. Ülkemize ve ilimize katkıda bulunacak bir çalışma. Sonuçta buradan elde edeceğimiz kelebekleri müze materyali olarak da değerlendireceğiz. Ülkemizde kelebek faunası, özellikle de gece kelebekleri yeteri kadar çalışılmamış. Bu çalışmamız daha önce çalışması yapılmamış bu kısma katkıda bulunmuş olacak."

- "Bu çalışma bizden sonrakilere ışık tutacak"

Entomolog Ersin Aykut da sürdürülen çalışmanın tamamlanmasıyla böcek bilimi açısından önemli verilerin elde edileceğini aktardı.

Iğdır bölgesindeki türleri belirlemeyi amaçladıklarını anlatan Aykut, "Yayılışlarını, hangi türlerin var olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışma bizden sonra çalışacaklara ışık tutacak. Iğdır'ın biyoçeşitliliğine katkı sağlayacak ve müzemiz oluşacak." ifadelerini kullandı.

Aykut, çalışma sonunda elde edecekleri koleksiyonun böcek bilimi açısından büyük önem arz edeceğini sözlerine ekledi.

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Ağrı Dağı Böcek bilimi Entomoloji ığdır Iğdır Üniversitesi kelebek

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