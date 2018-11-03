Türkiye'nin çeltik ambarında lisanslı depoculuk hayata geçti

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'nin İpsala ilçesinde, 29 bin tonluk lisanslı depolar hizmet vermeye başladı.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpsala'nın Türkiye'nin çeltik ambarı olduğunu söyledi.

İlçede 220 bin dönüm arazide yıllık 180 bin ton çeltik üretildiğini belirten Kerman, "Lisanslı depoculuk hizmetimiz çeltik üreticimiz için hayata geçirildi. Belediyemiz İpsala Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ adıyla bir şirket kurdu. Amacımız çeltik üreticisine ürünlerini daha iyi şartlarda ve Avrupa standartlarında stoklamak, aynı zamanda devletimizin, hükümetimizin verdiği desteklerden çiftçilerimizi faydalandırmaktır. Türkiye'de ilk defa bir belediye lisanslı depoculuk kurdu ve hizmete açtı." dedi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 29 bin tonluk lisansı alarak depoların çalışmaya başladığını ifade eden Kerman, şöyle devam etti:

"Bölgemiz Türkiye'nin en çok çeltik üreten ilçesidir. İpsala Belediyesi tarım arazileri çeltik üreticileri tarafından kiralandığından elde ettiğimiz gelirlerin de bir kısmını bu şekilde harcayarak üreticilerimize destek olmak istedik. Bundan dolayı bizler lisanslı depoculuğun olmazsa olmaz düşüncesiyle ilçemize, bölgemize kazandırdık. Türkiye'de ilk defa bir belediyenin böyle bir hizmeti yapmış olmasından öncelik ve önderlik yaptığımızdan dolayı gurur duyuyoruz."