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Türkiye'nin çeltik ambarında lisanslı depoculuk hayata geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'nin İpsala ilçesinde 29 bin tonluk lisanslı depolar hizmet vermeye başladı - İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman: - "Amacımız çeltik üreticisinin ürünlerini daha iyi şartlarda ve Avrupa standartlarında stoklamak, aynı zamanda devletimizin, hükümetimizin verdiği desteklerden çiftçilerimizi faydalandırmaktır. Türkiye'de ilk defa bir belediye lisanslı depoculuk kurdu ve hizmete açtı"

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'nin İpsala ilçesinde, 29 bin tonluk lisanslı depolar hizmet vermeye başladı.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpsala'nın Türkiye'nin çeltik ambarı olduğunu söyledi.

İlçede 220 bin dönüm arazide yıllık 180 bin ton çeltik üretildiğini belirten Kerman, "Lisanslı depoculuk hizmetimiz çeltik üreticimiz için hayata geçirildi. Belediyemiz İpsala Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ adıyla bir şirket kurdu. Amacımız çeltik üreticisine ürünlerini daha iyi şartlarda ve Avrupa standartlarında stoklamak, aynı zamanda devletimizin, hükümetimizin verdiği desteklerden çiftçilerimizi faydalandırmaktır. Türkiye'de ilk defa bir belediye lisanslı depoculuk kurdu ve hizmete açtı." dedi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 29 bin tonluk lisansı alarak depoların çalışmaya başladığını ifade eden Kerman, şöyle devam etti:

"Bölgemiz Türkiye'nin en çok çeltik üreten ilçesidir. İpsala Belediyesi tarım arazileri çeltik üreticileri tarafından kiralandığından elde ettiğimiz gelirlerin de bir kısmını bu şekilde harcayarak üreticilerimize destek olmak istedik. Bundan dolayı bizler lisanslı depoculuğun olmazsa olmaz düşüncesiyle ilçemize, bölgemize kazandırdık. Türkiye'de ilk defa bir belediyenin böyle bir hizmeti yapmış olmasından öncelik ve önderlik yaptığımızdan dolayı gurur duyuyoruz."

- Lisanslı depoculuk destekleri

Lisanslı depoculuğun üreticileri her anlamda desteklediğini vurgulayan Kerman, şu bilgileri verdi:

"Üreticilerimiz lisanslı depoya ürünlerin getirmesi için hükümetimiz ton başına 25 lira destek veriyor. Ürününün kalitesini ölçmek için de 25 lira analiz ücreti veriyor. Buğday anlamında bir stoklama yapılırsa ayda ton başına KDV dahil 7 lira bedel alınıyor. Çeltik stoklaması çuvallı yapılırsa 12 lira bedeli oluyor. Bununla ilgili devletimiz 6 aylığına 6 lira destek veriyor. 6 aydan sonra 24 aya kadar da 3 lira destek veriyor sadece depolama ücreti için. ÇKS belgesi olan üreticilerimiz bunlardan faydalanabiliyor. Ve en önemlisi de 9 ayda sıfır faizle kredi kullanabiliyor üreticilerimiz."

Kerman, lisanslı depoculuk kullanan üreticilerden stopaj ve gelir vergisi alınmadığını belirterek, "Bu konuda Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'dan çok destek aldık. Aynı zamanda AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de lisanslı depoculuğun hayata geçmesinde yardımcı oldular. Tüm üreticimiz ve bölgemiz adına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin tarım alanında dünyada öncü olması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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