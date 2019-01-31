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Türkiye’nin ilk kadın İHA 2 pilotu sertifikasını ald

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:11 | Son Güncelleme

Kapadokya Üniversitesi tarafından verilen İHA 2 eğitimlerine katılarak İHA 2 belgesi alan 38 yaşındaki Burcu Akdağ, Türkiye’nin ilk kadın İHA 2 pilotu oldu.Kapadokya Üniversitesinin verdiği İHA 2 eğitimlerine katılarak Türkiye’nin ilk kadın İHA 2 Pilotu olan Burcu Akdağ, bu unvanla gurur duyduğunu ifade etti.

Türkiye’nin ilk kadın İHA 2 pilotu sertifikasını ald

Kapadokya Üniversitesi tarafından verilen İHA 2 eğitimlerine katılarak İHA 2 belgesi alan 38 yaşındaki Burcu Akdağ, Türkiye’nin ilk kadın İHA 2 pilotu oldu.
Kapadokya Üniversitesinin verdiği İHA 2 eğitimlerine katılarak Türkiye’nin ilk kadın İHA 2 Pilotu olan Burcu Akdağ, bu unvanla gurur duyduğunu ifade etti. İHA Pilotu olmak için Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde 99 saatlik teorik ve pratik eğitim tamamladığını ve eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olduktan sonra sertifikasını aldığını açıklayan Burcu Akdağ, “Yönetim kurulu üyesi olduğum, devlet kurumlarına yerli ve milli bir çok proje yapan Ankara’daki aile şirketimizde İHA 2 kullanımıyla biraz daha ilerlemeyi düşündüm ve bu konudaki ilerlemede hep erkeklerin rol aldığını gördüm. Bunun üzerine bu işte kadınların da yer alması fikriyle yola çıkarak İHA 2 eğitimi almayı ve eğitimi tamamladıktan sonra da bu alanda yetişmek isteyen kadınlara öncü olmayı, eğitimlerine destek olmayı düşünerek harekete geçtim” diye konuştu.

“İlk kadın İHA 2 pilotu olduğum için gururluyum”
Türkiye’nin ilk kadın İHA 2 pilotu olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Burcu Akdağ, “Tarihi dokusu itibariyle dikkatimi çeken bir bölge olan Kapadokya’da, Türkiye’nin İHA 2 eğitimini veren en iyi üniversitesi olan Kapadokya Üniversitesinde profesyonel bir şekilde çok iyi bir eğitim aldım bu sebeple hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin ilk kadın İHA 2 pilotu olan Akdağ, drone ve insansız hava araçlarının gelişmeye açık, insansız hava aracı pilotluğunun da önü açık olan bir meslek olduğunu belirterek alana ilgisi olan kadınları bu mesleği yapmaya davet etti.

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