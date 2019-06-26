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Türkiye’nin ilk kalp naklini gerçekleştiren Kemal Bayazıt yaşamını yitirdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2019 16:03 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk kalp naklini gerçekleştiren ve “hocaların hocası” olarak anılan Op.

Türkiye’nin ilk kalp naklini gerçekleştiren Kemal Bayazıt yaşamını yitirdi

Türkiye’nin ilk kalp naklini gerçekleştiren ve “hocaların hocası” olarak anılan Op. Dr. Kemal Bayazıt yaşamını yitirdi.
Kalp cerrahisi denilince Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden biri olan ve Türkiye’nin ilk kalp naklini gerçekleştiren Op. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Dr. Bayazıt, kurduğu Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Türkiye’de kalp hastalıkları tedavisinde birçok ilk ve yeni uygulamayı gerçekleştirdi. Dr. Kemal Bayazıt’ın vefatı tüm meslektaşlarını ve sevenlerini derinden üzerken, sevenleri Allah’tan rahmet dileğinde bulundular.

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