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"Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2019 16:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir" - "Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmak, can ve mal güvenliklerini teminat altına almaktır" - "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize yapılmış bir saygısızlıktır"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." ifadelerini kullandı.

Kalın, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin terörle mücadelesinin amacının, milli güvenliği sağlamak, bölgesel barış ve istikrarı güvence altına almak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, terör örgütü PKK ve Suriye uzantıları PYD ve YPG'ye, DEAŞ'a ve FETÖ'ye karşı aynı anda mücadele eden tek NATO üyesi ülke olduğunu hatırlatan Kalın, Türkiye'nin terörle mücadelede müttefikleriyle ve bölge ülkeleriyle koordinasyon yapacağına, milli güvenliğinin gerektirdiği politikaları kararlı bir şekilde uygulayacağına dikkati çekti.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sahada da olacağız, masada da olacağız" ilkesinin, milli çıkarlar için hem askeri hem de diplomatik yolların her an açık olduğunu açıkça ifade ettiğini belirtti.

Türkiye'nin amacının, Suriye'yi bütün terör örgütlerinden temizlemek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve sivillerin hayatlarını güvence altına alarak ülkelerine geri dönmelerini sağlayacak siyasi ve toplumsal şartları oluşturmak olduğunun altını çizen Kalın, şunları kaydetti:

"DEAŞ'la mücadele kisvesi altında ayrılıkçı bir gündemle hareket eden PYD ve YPG, PKK terör örgütünün Suriye koludur ve Suriye Kürtlerini temsil edemez. Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize yapılmış bir saygısızlıktır. Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmak, can ve mal güvenliklerini teminat altına almaktır.

Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Mesele, PKK/PYD/YPG'nin kendisine tabi olmayan Kürtlere de zulmederek kurmaya çalıştığı düzen ve ülkemize yönelik terör eylemleridir. Bir terör örgütünün ABD'nin müttefiki olamayacağı ise izahtan varestedir."

İbrahim Kalın, Türkiye'nin, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesinin bazı ön koşullara bağlı olduğunu ifade etmişti. Bolton, terör örgütü YPG/PKK’yı kastederek, Amerika’nın Suriye’den çekilmesinin Türkiye’nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın DEAŞ Kürt PKK PYD Türkiye YPG

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