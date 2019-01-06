"Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." ifadelerini kullandı.

Kalın, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin terörle mücadelesinin amacının, milli güvenliği sağlamak, bölgesel barış ve istikrarı güvence altına almak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, terör örgütü PKK ve Suriye uzantıları PYD ve YPG'ye, DEAŞ'a ve FETÖ'ye karşı aynı anda mücadele eden tek NATO üyesi ülke olduğunu hatırlatan Kalın, Türkiye'nin terörle mücadelede müttefikleriyle ve bölge ülkeleriyle koordinasyon yapacağına, milli güvenliğinin gerektirdiği politikaları kararlı bir şekilde uygulayacağına dikkati çekti.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sahada da olacağız, masada da olacağız" ilkesinin, milli çıkarlar için hem askeri hem de diplomatik yolların her an açık olduğunu açıkça ifade ettiğini belirtti.

Türkiye'nin amacının, Suriye'yi bütün terör örgütlerinden temizlemek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve sivillerin hayatlarını güvence altına alarak ülkelerine geri dönmelerini sağlayacak siyasi ve toplumsal şartları oluşturmak olduğunun altını çizen Kalın, şunları kaydetti: