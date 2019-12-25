Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Esenli, 2019'daki Türkiye-İtalya ilişkilerini değerlendirdi:

BARIŞ SEÇKİN - Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye ile İtalya’nın köklü ilişkilere sahip olduğunu, 2019’un bunun üstüne bina edildiğini belirterek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son ziyaretinin ilişkilere ivme kazandırdığını söyledi. Büyükelçi Esenli, 2019 yılındaki ikili ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi. "Çok derin ve tarihi bir geçmiş var. Ve bu geçmiş, bizim arzu ettiğimiz iş birliği zeminini hazırlıyor. 2019 yılı da bu zemin üzerinde gelişti diyebiliriz. Özellikle son dönemde Sayın Bakanımızın, Akdeniz Diyaloğu faaliyeti çerçevesinde İtalya’ya gelişi yeni bir ivme verdi." diyen Esenli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son ziyaretinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ambrosetti Forumu’na katılması ile 1. Giuseppe Conte hükümetinin Ekonomi Bakanı Giovanni Tria’nın İstanbul ziyaretlerinin bu yılın önemli temasları olduğunu kaydetti. Küresel boyutta ikili ticarette bir düşüş gördüklerini, bunun da küresel ekonomik boyutun bir sonucu olduğunu ifade eden Esenli, "Önemli şirketlerimizden bir tanesi, Manfredonia'da bir düz cam fabrikası açtı. Bu düz cam fabrikası, Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı yatırım ve bu tabii iş adamlarımızın Türkiye ile İtalya’nın ilişkisine olan güvenin de bir göstergesi. Taranto Limanı'nın bir Türk firması tarafından alınmış olması önemli yatırım." dedi.

- Libya konusu Libya konusunun gündemde olduğunu ve Türkiye ile İtalya arasında bu konudaki görüşme sıklığının arttığının hatırlatılması üzerine Büyükelçi, "Libya ile ilgili son gelişmeler, konunun daha iyi anlaşılmasıyla farklı bir mecraya gelecektir. Sayın Dışişleri Bakanımızın ziyareti sırasında bu konu etraflıca görüşüldü. Cumhurbaşkanımızın, Başbakan Conte ile yakın zamanda yapmış olduğu telefon görüşmesi var. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim Doğu Akdeniz ve Libya ile ilgili pozisyonumuzu son derece net bir şekilde karşı tarafa aktardı. Bunun da müspet yansımalarının olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İlişkilerin kültürel boyutunun da hareketli geçtiğini dile getiren Büyükelçi, "Bu sene Göbeklitepe ile birçok fuarda boy gösterdik. Bu faaliyetlerimizin de biz, turizm rakamlarımıza müspet şekilde yansımakta olduğunu tespit ediyoruz ve bundan da ayrıca mutluluk duyuyoruz." diye konuştu. - TANAP ve TAP'ın Avrupa için önemi İlişkilere enerji alanında katkı sağlayacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa bağlantısının 30 Kasım'da açıldığını anımsatan Esenli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da büyük gayretleriyle neredeyse zamanından önce ve maliyetinin altında bir şekilde tamamladı. Şimdi işin Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) boyutu geliyor ki Adriyatik denizinin altından geçerek İtalya’ya varacak bir enerji boyutu. Bu arada Yunanistan’ın da olduğunu hatırlamamızda fayda var. Böylece aslında bölgesel entegrasyona ve iş birliğine katkı yapan bir proje bu." dedi.

Son varış ülkesi olan İtalya'da karaya çıkış noktasında bazı pürüzler yaşandığını ifade eden Esenli, "Ancak o pürüzleri de çevresel boyutta artık çözdüğünü anlıyoruz. Bu da umuyoruz, projenin TAP boyutunun da en az TANAP boyutu kadar hızlı şekilde sonuçlanacağına işaret ediyor. Biz Türkiye olarak, kardeş Azerbaycan’dan başlayarak, Gürcistan'ı geçerek ülkemizi katederek, bu enerjinin İtalya’ya intikali, Avrupa enerji güvenliğine de çok ciddi boyutta bir katkı yaptığını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - EURO 2020 İlişkilere siyasi, ekonomik, kültürel ve enerji boyutunun yanı sıra EURO 2020 ile sporun da yoğun şekilde müdahil olacağını belirten Esenli, "Bu seferki tabii 12 Haziran'da oynanacak maç, son derece büyük önem taşıyor. Bu iki boyutlu. Şampiyonanın ilk maçı ve İtalya ve Türkiye gibi futbolda ilerlemiş belli bir konumda olan iki ülke milli takımlarının karşılaşması. Bu karşılaşmanın da ikili ilişkilerimize müspet şekilde tesir edeceğini düşünüyorum." dedi. İtalya'da top koşturan Türk oyuncularla gurur duyduklarını dile getiren Esenli, "Bence sportif tanıtım, diğer bütün tanıtımlardan çok daha uzun vadeli oluyor. Çünkü insanlar hiçbir zaman 90 dakika reklam seyretmez ama maç seyrediyorlar. Ülkemizden bir sporcunun başarılı performansı bir bakıma Türkiye’nin başarısı oluyor. O nedenle biz buna da önem veriyoruz. Bütün futbolcu arkadaşlarımızın başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu.