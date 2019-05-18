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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde "Milli Mücadele'nin 100. Yılı" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 05:43 | Son Güncelleme

Washington Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen "Milli Mücadele'nin 100. Yılı" temalı etkinlikte devlet sanatçısı Gülsin Onay piyano resitali verdi

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen "Milli Mücadele'nin 100. Yılı" temalı etkinlikte devlet sanatçısı Gülsin Onay piyano resitali verdi.

Washington Büyükelçiliği Rezidansında Büyükelçi Serdar Kılıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

"Milli Mücadele'nin 100. Yılı" temasıyla 19 Mayıs'a iki gün kala gerçekleştirilen etkinlikte, devlet sanatçısı Gülsin Onay'ın verdiği piyano resitali katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Büyükelçi Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın öneminden ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışının Kurtuluş Savaşı’na katkısından bahsetti. Kılıç, böyle özel bir etkinlikte piyanist Onay’ı Washington'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Piyanist Onay da yaptığı kısa konuşmada, salonda bulunan gençlere seslenerek, "Geleceğiniz aydın olsun." dedi.

Büyükelçi Kılıç ayrıca Twitter hesabından, "Milli Mücadelenin 100. yılını idrak edeceğimiz 19 Mayıs 2019 tarihine iki gün kala, Devlet Sanatçımız Sayın Gülsin Onay, tarihimizin bu önemli dönüm noktasını anma etkinliklerimiz kapsamında Büyükelçiliğimiz konutunda Vaşington’daki müzikseverlerle buluştu." paylaşımını yaptı.

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