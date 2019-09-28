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Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:19 | Son Güncelleme

Kars Valiliği öncülüğünde, Serhat Kalkınma Ajansı ile Kars Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği Yöresel Peynirler Kars Buluşması, son gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Kars Valiliği öncülüğünde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklaşa düzenlediği Yöresel Peynirler Kars Buluşması, son gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kars, Iğdır, Diyarbakır, Ardahan, Çorum, Amasya, Konya, Balıkesir ve Erzincan'dan katılan peynir üreticileri, Hükümet Konağı önünde açılan stantlarda ürünlerini tanıttı.

Etkinliğe Amasya'dan katılan üretici Güner Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya peynirlerini tanıtmak için Kars'a gelerek bu etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Yöre peynirlerinin tanıtımı için güzel bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Etkinliğin oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Diğer illerin de bu etkinliğe katılması, aslında hazine diyebileceğimiz yöre peynirinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu tip organizasyonlarla üretimin daha çok çoğalacağını düşünüyorum. Biz de buraya küp peyniri, katmer peyniri, Çerkez peyniri, klasik peynirimizi Amasya'dan getirerek tanıtmaya çalıştık."

Peynir üreticisi Fatih Acar da bu etkinlik sayesinde peynirlerini tanıtma fırsatı bulduklarını anlattı.

Vatandaşların etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Acar, "Organizasyon çok güzel geçti, peynirlere yoğun bir talep oldu. Ürünlerimizi buraya gelen misafirlere tattırmaya çalıştık. Satın almak isteyenlere ürünlerden sattık." ifadelerini kullandı.

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