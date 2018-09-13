"Türkiye'ye göç dalgası başlarsa bundan bütün dünya etkilenecek"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, İdlib'e hava saldırılarına ilişkin, "Uluslararası camia bu işi sadece seyrediyor. Eğer Türkiye tarafına bir göç dalgası başlarsa bundan bütün dünya etkilenecek. Bunlar sadece Türkiye'ye gelmezler, buradan bütün dünyaya yayılırlar." dedi.

Cuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'e son günlerde hava saldırılarının yoğunlaştığını ve bu durumun kaygı verici olduğunu söyledi.

İdlib'de yaşayan 3 milyon sivilin, ciddi bir tehlike altında olduğunu vurgulayan Cuma, dünyanın bu 3 milyon sivili görmediğini ve ısrarla görmemezlikten geldiğini ifade etti.

- "İdlib küçük Suriye'dir"

İdlib'in konumunun, barındırdığı insanlar ve kültürel zenginlik açısından adeta küçük Suriye konumunda olduğunu anlatan Cuma, şöyle konuştu:

"İdlib'de yaşayan yaklaşık 3 milyon sivil bombardıman altında. Oradaki siviller çok perişan bir haldeler. İdlib aslında küçük bir Suriye'dir. İdlib'in ahalisi var ama son zamanlarda çok büyük bir göç aldı. 3 milyon sivilin yaşadığı yeri bazı taraflar ısrarla bombalamak istiyor. İnsanları vurup onları göçe zorlamak istiyor. Eğer bu insanlar göç ederlerse çok zor günler onları bekliyor. Burada çok büyük bin insanı dram yaşanacaktır."