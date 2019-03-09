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"Türkleri dost ve kardeşimiz olarak görüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: - "1848-1849 Macaristan Özgürlük Savaşı sonrası vatanlarından ayrılmak zorunda kalan Macar yurttaşlarımıza yardım eli uzatmakla kalmayıp, dostluk ve dayanışmanın en samimi alametifarikası olarak hatıralarında yaşatan Türk dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum" - "Biz Macarları bu kadar yıl sonra da dostunuz, kardeşiniz olarak gördüğünüz için sizlere teşekkür ederim. Bizim de sizleri aynı şekilde gördüğümüzü teyit etmek istiyorum"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "1848-1849 Macaristan Özgürlük Savaşı sonrası vatanlarından ayrılmak zorunda kalan Macar yurttaşlarımıza yardım eli uzatmakla kalmayıp, dostluk ve dayanışmanın en samimi alametifarikası olarak hatıralarında yaşatan Türk dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Matis'in ev sahipliğinde 1848-1849 Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı'nın 171'inci yıl dönümü dolayısıyla büyükelçilikte düzenlenen anma törenine, elçilik çalışanlarının yanı sıra başkentte ikamet eden Macarların da aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

Büyükelçi Matis, burada yaptığı konuşmada, Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı'nın tarihi önemine dikkati çekerek, törene katılan Türk ve Macar vatandaşlarına teşekkür etti.

Matis, "Sizlerin burada bulunmanız, Macar ve Türkler arasındaki koparılamaz tarihi dostluğunun 1848'den sonra bugün de aynı şekilde güçlü olduğunu kanıtlamaktadır." ifadesini kullandı.

Macarların her yıl 15 Mart'ta milli dayanışma gününü de kutladığını belirten Matis, "1848-1849 Özgürlük Savaşı sonrası dönemde vatanlarından ayrılmak zorunda kalan Macar yurttaşlarımıza yardım eli uzatmakla kalmayıp, dostluk ve dayanışmanın en samimi alametifarikası olarak hatıralarında yaşatan Türk dostlarımıza her zaman olduğu gibi şimdi de teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Matis, Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı'nın en önemli isimlerinden Layoş Koşut'un 1849'da Kütahya'ya sığındığını ve Türkiye'de en fazla tanınan 1848 Macarlarından olduğunu anımsatarak, "Biz Macarları bu kadar yıl sonra da dostunuz, kardeşiniz olarak gördüğünüz için bu vesileyle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bizim de sizleri aynı şekilde gördüğümüzü teyit etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Macar Büyükelçi Matis, konuşmasının ardından ülkesinin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden Macar siyaset adamı Koşut'un fotoğrafı ve adının yazılı olduğu duvarın önüne çelenk bıraktı.

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