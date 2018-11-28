"Türklerin çoğu Ensar ve Muhacir kardeşliğiyle yaşıyor"

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - İlkokuldan sonra burs kazanarak eğitimine Türkiye'de devam eden Nijeryalı Sekinat Olasumbo Asekun Bello, Türklerin çoğunun Ensar ve Muhacir kardeşliğiyle yaşadığını söyledi. Türkiye'de 16 yıl eğitim gördükten sonra ülkesine dönerek iş hayatına atılan Bello, Türkiye'deki tecrübelerini AA muhabirine anlattı. Nijerya'nın ticaret başkenti Lagos'ta yaşayan ve ülkenin en büyük etnik gruplarından Yoruba kabilesine mensup olan Bello, ilkokulu bitirdikten sonra 1997 yılında Türkiye Diyanet Vakfı bursuyla eğitimini tamamladığı Türkiye'de halkın büyük bölümünün, Ensar ve Muhacir kardeşliğiyle yaşamasının ve yaptıklarının karşılığını sadece Allah'tan beklemesinin kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Türkiye Diyanet Vakfı bursu için girdiği sınavı kazandığında 11 yaşında olduğunu, kendisiyle 10 öğrencinin bu hakkı elde ettiğini ifade eden Bello, ailesinden uzak kalmanın ve kendi ülkesine göre soğuk bir iklimde yaşamanın başta zor olduğunu, öte yandan Türkiye'nin kendisine çok şey kattığını kaydetti.

- "İki ülke arasında ekonomik ilişkilere destek olmayı hedefledik" Orta öğrenimi Bursa ve Kayseri'de tamamlayan, Erciyes Üniversitesinde İlahiyat bölümünü bitiren ve Uludağ Üniversitesinde din sosyolojisi üzerine yüksek lisansına devam eden Bello, Türk firmalarında farklı pozisyonlarda görev aldıktan sonra eşiyle kendi danışmanlık firmasını kurdu. Ailesi ile Lagos'ta yaşayan Bello, "Turkria International Limited şirketini kurarak Türk firmalarına Nijerya'da danışmanlık hizmeti sunmayı ve iki ülke arasında ekonomik ilişkilere destek olmayı hedefledik. Ayrıca Turkria Foundation adlı bir yardım vakfımız bulunuyor. Firmamızın ismi 'Turk' ve 'Nigeria' kelimesinin sonundaki 'ria' sözcüklerinin birleşmesinden oluşuyor." dedi. Birçok güzel anısının bulunduğu Türkiye'yi ikinci vatanı gibi gördüğünü vurgulayan Bello, "Bana göre başarı, iyi insan olmaktan ve insanlara iyi davranmaktan geçiyor. Türkiye, bana iyi davrandı ve birçok şey kattı. Bu hem Türkiye'nin başarısı hem de benim başarım. Tanıdığım Türklerin çoğu Ensar ve Muhacir kardeşliğiyle yaşıyor, yaptıklarının karşılığını sadece Allah'tan bekliyor. İyi insan olmam anlamında çok şey öğrettiler." diye konuştu.