Türkmen Cephesi'nden Kerkük Kaymakamının tutuklanmasına tepki

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'nın tutuklanmasına tepki göstererek, Kerkük halkının yaşananlar karşısında sokağa dökülebileceğini ifade etti.

Salihi, yolsuzluk gerekçesiyle dün Yayçılı'nın tutuklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, başbakan, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu başkanı ve Yüksek Yargı Konseyi başkanını, kaymakamın serbest bırakılması için üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.

Salihi, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu'na bağlı Kerkük İnceleme Ofisinin, Yayçılı hakkında Kerkük'teki "yasa dışı yerleşim" sorununa göz yumduğu suçlamasıyla yakalama kararı çıkardığını belirtti.

Yasa dışı yerleşim sorununun 2003 yılına dayandığını ve farklı suretlerle uygulandığını kaydeden Salihi, siyasi durum karmaşıkken ve farklı ajandalar varken, kaymakamın tek başına bunu durduracak bir gücü olmadığını vurguladı.

Salihi, "Özellikle Türkmenler olmak üzere Kerkük halkının sabrı tükenecektir ve saldırılar, sistem dışında bırakılma, ikinci plana atılma, usulsüzlükler gibi kendilerine yönelik eziyetler karşısında elleri kolları bağlı oturmayacaklar. Bu onları sokağa inmeye sevk edecektir." ifadelerini kullandı.

Irak Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu'na bağlı Özel Kuvvetler yargı kararları doğrultusunda Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'yı tutuklamıştı. Yayçılı'nın yolsuzluk dosyaları gerekçesiyle tutuklandığı belirtilmişti.

