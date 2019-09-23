HABER

Türkmen Cephesi'nden Kerkük Kaymakamının tutuklanmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 22:06 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi: - "Özellikle Türkmenler olmak üzere Kerkük halkı sistem dışında bırakılma, ikinci plana atılma, usulsüzlükler gibi kendilerine yönelik eziyetler karşısında elleri kolları bağlı oturmayacaklar. Bu onları sokağa inmeye sevk edecektir"

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'nın tutuklanmasına tepki göstererek, Kerkük halkının yaşananlar karşısında sokağa dökülebileceğini ifade etti.

Salihi, yolsuzluk gerekçesiyle dün Yayçılı'nın tutuklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, başbakan, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu başkanı ve Yüksek Yargı Konseyi başkanını, kaymakamın serbest bırakılması için üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.

Salihi, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu'na bağlı Kerkük İnceleme Ofisinin, Yayçılı hakkında Kerkük'teki "yasa dışı yerleşim" sorununa göz yumduğu suçlamasıyla yakalama kararı çıkardığını belirtti.

Yasa dışı yerleşim sorununun 2003 yılına dayandığını ve farklı suretlerle uygulandığını kaydeden Salihi, siyasi durum karmaşıkken ve farklı ajandalar varken, kaymakamın tek başına bunu durduracak bir gücü olmadığını vurguladı.

Salihi, "Özellikle Türkmenler olmak üzere Kerkük halkının sabrı tükenecektir ve saldırılar, sistem dışında bırakılma, ikinci plana atılma, usulsüzlükler gibi kendilerine yönelik eziyetler karşısında elleri kolları bağlı oturmayacaklar. Bu onları sokağa inmeye sevk edecektir." ifadelerini kullandı.

Irak Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Komisyonu'na bağlı Özel Kuvvetler yargı kararları doğrultusunda Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı'yı tutuklamıştı. Yayçılı'nın yolsuzluk dosyaları gerekçesiyle tutuklandığı belirtilmişti.

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da çakarlı araç denetimiİstanbul'da çakarlı araç denetimi
İstanbul'da çakarlı araç denetimiİstanbul'da çakarlı araç denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük Türkmen

En Çok Okunan Haberler

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Altınlarını anlatmaya doymadı! Olay sözler

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
23 Eylül On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu!

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

İstanbul'da çakarlı araç denetimi

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

Korkunç olay! Denize girdi, parmağının yarısını kaybetti

SON DAKİKA! İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.