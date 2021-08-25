Turkovac aşısı faz 3 çalışmaları Erciyes Üniversitesi'nde uygulanmaya başlandı

TurkovacTurkovacERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden "TurkovacTurkovac" aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.

Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.

"Turkovac"ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı. (AA)



