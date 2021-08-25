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  4. Turkovac aşısı faz 3 çalışmaları Erciyes Üniversitesi'nde uygulanmaya başlandı

Turkovac aşısı faz 3 çalışmaları Erciyes Üniversitesi'nde uygulanmaya başlandı

25.08.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "Turkovac", faz 3 çalışmaları kapsamında ERÜ'de gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Turkovac aşısı faz 3 çalışmaları Erciyes Üniversitesi'nde uygulanmaya başlandı

TurkovacTurkovacERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve faz 3 çalışmaları devam eden "TurkovacTurkovac" aşısının faz 3 gönüllü dozlamasına ERÜ'de başlandığını duyurdu.

Çalış, vatandaşların ilgili telefon numarasını arayarak gönüllü olmalarını beklediklerini kaydetti.

"Turkovac"ın faz 3 çalışmaları kapsamında bugün Kayseri Şehir Hastanesinde de gönüllülere uygulanmasına başlanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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