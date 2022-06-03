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Türksat 42E LNB ayarları: Türksat 42E frekansı kaç olmalı?

31.05.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türksat 42E LNB ayarları, uydu alıcısı ana menüsünden yapılır. Bu menüden otomatik ya da manuel bir şekilde frekans değerleri girilerek uygulanır. Türksat 42E LNB ayarları nedir? Türksat 42E frekansı kaç olmalı?

Türksat 42E LNB ayarları: Türksat 42E frekansı kaç olmalı?

İçindekiler

  • Türksat 42E LNB ayarları
  • Türksat 42E frekansı
  • LNB gücü nasıl ayarlanır?

Türksat 42E uydusundaki kanalları izleyebilmek için bazı ayarları gerçekleştirmek gerekiyor. Bunun için öncelikle LNB ayarını yapmamız, sonrasında ise ilgili frekansları uydu alıcısına girmeniz gerekiyor. Bunları uygulamanın da bazı yolları var.

Türksat 42E LNB ayarları

Türksat 42E LNB ayarları, uydu alıcısının marka ve modeline göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle bu içerikte belirtilen ayarları kendi uydu alıcınızda denk gelen bölüme uyarlamanız gerekiyor.

  • Uydu alıcınızdan öncelikle kanal arama veya kanal tarama bölümüne girin.
  • Ardından bu bölümden uydu tarama seçeneği kısmında Türksat 42E seçeneğini seçmeniz gerekir.
  • Tüm kanallar seçeneği, tarama modu bölümünden seçilir.
  • Bunu seçtikten sonra tarama başlatılır ve kanallar birer birer uydu alıcınıza gelmeye başlar.
  • Tarama sonlanınca, uydu alıcısı kanal listesini otomatik olarak günceller.

Türksat 42E frekansı

Uydu alıcınıza herhangi bir yayın eklemek için frekans bilgilerini bilmeniz gerekir. Uydu alıcısındaki ilgili alanlara frekans, sembol oranı ve polarizasyon bilgilerini girdiğinizde, uydu alıcısına eklemek istediğiniz kanal yüklenmiş olur.

Türksat'ın farklı bir hizmeti olan şebeke tarama parametrelerinden de kanal taramasını gerçekleştirebilirsiniz.

  • Öncelikle kumanda üzerinde yer alan 'Menü' tuşuna basmalısınız.
  • Bunu takiben uydu alıcınıza göre kurulum ya da ayarlar bölümündeki tek kanal arama adlı seçeneği seçin.
  • Ardından karşınıza bir menü gelir. Bu menüden uyduyu, Türksat uyduları olarak seçmeniz gerekir.
  • Seçtikten sonra Batı kapsamında yer alan bir izleyiciyseniz frekans olarak 12380, sembol oranı olarak 27500 ve son olarak polarizasyonu V-Dikey olmak üzere işlemi tamamlamalısınız. Eğer Doğu kapsamında yer alan bir izleyiciyseniz de frekans bölümüne 11747, sembol oranı bölümüne 27500 ve polarizasyon bölümüne de Y-Yatay seçeneğini seçmelisiniz.

Böylece Türksat 42E üzerinde yer alan tüm kanalları uydu alıcınıza yüklemiş olacaksınız.

Türksat anten ayarları nasıl yapılır? Türksat anten ayarı kaç derece?Türksat anten ayarları nasıl yapılır? Türksat anten ayarı kaç derece?

LNB gücü nasıl ayarlanır?

  • Öncelikle çanak anteni aşağı yukarı ve sağa sola hareket ettirerek uydu alıcınızdaki kanal için en uygun sinyal gücünün tespit etmeniz gerekiyor.
  • Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra, en yüksek sinyal gücü seviyesine ulaştığınızda çanak anteni hiç hareket ettirmeden sabitlemelisiniz.
  • Ardından LNB'yi takarak, çanak antenin de hizasına bir müdahalede bulunmadan saat yönünde veya tam tersine döndürerek ayarları gerçekleştirebilirsiniz.
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