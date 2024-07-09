Türksat 6A'nın uzay yolculuğu için geri sayım başladı!

TÜRKSAT 6A için heyecan dorukta! Türk mühendislerince üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece yörüngesine doğru yola çıkıyor.

ERTELENDİ!

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin ertelendiği bildirildi.

Şirket, fırlatma saatinin ilk olarak 00.41'e, daha sonra 01.00, 01.30 ve 02.30'a ertelenmesini kararlaştırdı.

Fırlatmanın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ekipler hava durumunu takip etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Türksat 6A uydusunu fırlatma operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak ileri saatlere kalma ihtimali bulunuyor.

"TESTLER 1 AY SÜRECEK"

Uydunun fırlatılmasından itibaren yaşanacak süreç hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece Doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşacak. Burada yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından uydumuzu teslim alacağız ve faaliyete geçireceğiz." şeklinde konuştu.

"5 MİLYAR İNSANA HİZMET VERECEK"

TÜRKSAT 6A'nın Türkiye'nin en önemli Ar-Ge projelerinden biri olduğunu ve Türk mühendislerinin yoğun çalışmalarının sonucunda yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranıyla üretildiğini anımsatan Uraloğlu, "Uydumuz TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca, mevcut uyduların hizmet vermediğimiz Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek, 5 milyar insana hizmet verilecek." ifadelerini kullandı.

70 DAKİKADA YÖRÜNGESİNE ULAŞACAK

Türksat 6A'nın roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşacak.

Fırlatma işlemi SpaceX firması Falcon 9 Roketi ile gerçekleştirilecek.

Uydu, TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçları karşılayabilecek.





