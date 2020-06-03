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TÜRKSAT uyduları ne zaman uzaya gönderilecek? Tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 12:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT uydularının uzaya gönderileceği tarihi açıkladı.

TÜRKSAT uyduları ne zaman uzaya gönderilecek? Tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Türksat 5A 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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