TÜRKSAT uyduları ne zaman uzaya gönderilecek? Tarih belli oldu

Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakan\u0131 Adil Karaismailo\u011flu yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "T\u00fcrksat 5A 2020'nin son \u00e7eyre\u011finde, T\u00fcrksat 5B 2021'in ikinci \u00e7eyre\u011finde, T\u00fcrksat 6A 2022'de uzaya g\u00f6nderilecek" dedi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kiras\u0131n\u0131 \u00f6deyemeyen kad\u0131nlara ahlaks\u0131z teklif: Ya benimle ol ya da...Vir\u00fcs nedeniyle park yasa\u011f\u0131 getirilmi\u015ftiDo\u011fum yapt\u0131ktan 26 g\u00fcn sonra tekrar do\u011furdu! Hem de ikiz\u2026