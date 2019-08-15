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Turuncu Listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 19:54 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 12-13 Ağustos'ta Erzincan'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 600 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde Turuncu Katagori'de yer alan 'Fikri' kod adlı Ahmet Boyraz olduğunu açıkladı.

Turuncu Listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 12-13 Ağustos'ta Erzincan'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 600 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde Turuncu Katagori'de yer alan 'Fikri' kod adlı Ahmet Boyraz olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 12-13 Ağustos'ta Erzincan'ın Kemah ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtildi. Açıklamada, "3 teröristten birinin, 600 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Turuncu Liste'de yer alan 'Fikri' kod adlı Ahmet Boyraz olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Öte yandan teröristin, 27 Ağustos 2015 tarihinde, Erzincan Kemah ilçesi Uluçınar köyünde 1 vatandaşın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının faili olduğu belirtildi.

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