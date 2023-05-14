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  4. Tuzla'da damperi açık ilerleyen TIR kamera platformuna takılarak devrildi! Şoför yaralandı

Tuzla'da damperi açık ilerleyen TIR kamera platformuna takılarak devrildi! Şoför yaralandı

14.05.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da iddiaya göre inşaat alanına hafriyat boşaltan TIR şoförü, damperi indirmeyi unutup hareket etti. Bu şekilde D-100 Karayolu'nda ilerleyen TIR, damperinin denetim kameralarının yer aldığı platforma takılması sonucu devrildi. Kazada şoför yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Tuzla D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre C.A.'nın kullandığı TIR, inşaat alanına hafriyat boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unutarak hareket etti. D-100 Karayolu'na giren TIR'ın damperi, Karayolları Denetim İstasyonu'na ait denetim kameralarının bulunduğu platforma takıldı. Platformu yerinden söken TIR yol kenarına devrildi.

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YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şoför C.A'yı TIR'ın içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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D100 ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI! TIR'IN KALDIRILMASININ ARDINDAN TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle D100 Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Devrilen TIR'ın vinç yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

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Tuzla kaza

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