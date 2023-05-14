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  4. Yer: Sakarya! Evin camını kırıp içeri girdiler, acı tabloyla karşılaştılar

Yer: Sakarya! Evin camını kırıp içeri girdiler, acı tabloyla karşılaştılar

14.05.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir gündür kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Yer: Sakarya! Evin camını kırıp içeri girdiler, acı tabloyla karşılaştılar

Olay, Karasu’nun Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki dört katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kalmak için yakınlarının evine gelen 75 yaşındaki Fahri Santer’den bir gündür haber alınamadı. Kaldığı eve gelen yakınları, camı kırarak içeri girince talihsiz adamı yerde hareketsiz yatarken buldu.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Santer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken Santer’in cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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