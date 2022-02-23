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  4. Tuzla'da fabrika yangını! Alevler yat atölyesine de sıçradı

Tuzla'da fabrika yangını! Alevler yat atölyesine de sıçradı

23.02.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Tuzla'da mukavva fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yat atölyesi ile kimyasal maddelerin bulunduğu depoya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Tuzla'da fabrika yangını! Alevler yat atölyesine de sıçradı

Tuzla Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan mukavva fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KİMYASAL MADDELERİN OLDUĞU DEPOYA SIÇRADI

Alevler, fabrika yakınındaki yat üretimi yapılan bir atölye ile bir iplik deposuna sıçradı.

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Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sirayet etti.

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İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (AA-DHA)

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