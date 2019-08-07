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TUZLA'DA YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREĞİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Tuzla'da kamyonun elinden alındığını iddia eden bir kişi yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Tuzla'da kamyonun elinden alındığını iddia eden bir kişi yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2 saat boyunca direkte kalan Zeki S. itfaiye ve polis ekipleri tarafından aşağıya indirildi.
Olay saat 08.00 sıralarında Orhanlı Mahallesi, Nakliyeciler sitesi girişinde meydana geldi. Site girişinde bulunan yüksek gerilim hattı direğine çıkan bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredekileri uzaklaştırarak, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla şişme yatak açtı. Müzakereci polis memuru itfaiyenin merdiven aracına çıkarak intihar girişiminde bulunan Zeki S.'yi (50) ikna etmeye çalıştı. Ancak Zeki S.'yi ikna edemedi. Yaklaşık 2 saat boyunca direkte duran Zeki S. itfaiye ve polis ekipleri tarafından direk üstünde yakalandı. Direnmemesi için direğe bağlanan Zeki S. itfaiyenin merdiven aracına alınarak 10 metreden aşağıya indirildi. Ambulansa alınarak, sağlık durumuna bakılan Zeki S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Zeki S.'nin iddiaya göre elindeki kamyonun alındığı ve bu nedenle bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yüksel gerilim hattı direğine çıkan şahsın görüntüsü
-Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Müzakereci polis ikna çalışmaları
-Açılan şişme yastık
-Vatandaş ile röp
-Ekipler tarafından direkte şahsın yakalanması
-Merdiven aracıyla indirilmesi
-Ambulansa konması
-Genel ve detay görüntüler

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