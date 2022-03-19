Tuzlu sudan daha etkili... Sinüsleri anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Kış aylarında sinüslerin dolması nedeniyle rahat nefes almaya hasret kalanlar için papatya kürü mucizevi sonuçlar yaratıyor. Sinüzit, mevsimsel olarak en sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Sürekli burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı ile sosyal hayatı dahi zehir eden sinüslerin, düzenli olarak temizlenmesi gereklidir.
Sinüzit genellikle üst solunum yollarından sinüslere yayılmış bir soğuk veya grip virüsünün sonucunda oluşur. Halk arasında saçın ıslak bırakılması ile görüldüğü rivayeti de vardır. Burun kanallarında bulunan sinüsler enfeksiyon ve iltihap birikmesi sonucu tıkandığında şiddetli yüz ve baş ağrısına neden olur.
Sinüsler nasıl boşaltılır sorusunun yanıtı genellikle "tuzlu su" olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu yöntem, bazıları için yeterli olmayabiliyor. Bu noktada "kır papatyası" işinize yarayabilir.
Kırların süsü papatya, çay olarak tüketilmesiyle insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. İşte sinüsleri temizleyecek, geniz akıntısını durduracak ve burun tıkanıklığını geçirecek "papatya kürü" tarifi...
Sindirim sistemi, uyku düzeni, anksiyete, stres, kanseri gibi rahatsızlıklara iyi gelen papatya çayı, doğal bir alternatif olarak sıkça tercih ediliyor.
Ancak bu yararlarına ek olarak, papatya sinüzit tedavisinde de oldukça etkili sayılıyor.
Sıcak su içinde bekletilen papatyanın ortaya çıkardığı buharın solunması ile sinüzitin azaltıldığı görülmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum