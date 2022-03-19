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Tuzlu sudan daha etkili... Sinüsleri anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

19.03.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinüs, nefes almayı sağlayan burun çevresinde yer alan kemiklerin içinde yer alan hava boşluklarıdır. Burun kanallarında bulunan sinüsler enfeksiyon ve iltihap birikmesi sonucu tıkandığında şiddetli yüz ve baş ağrısına neden olur. Özellikle kış aylarında hayatı zindana çeviren ağrılar, rahat nefes alamama gibi sorunlara yol açan sinüslerin açılması için harika bir önerimiz var.

Tuzlu sudan daha etkili... Sinüsleri anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Kış aylarında sinüslerin dolması nedeniyle rahat nefes almaya hasret kalanlar için papatya kürü mucizevi sonuçlar yaratıyor. Sinüzit, mevsimsel olarak en sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Sürekli burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı ile sosyal hayatı dahi zehir eden sinüslerin, düzenli olarak temizlenmesi gereklidir.

ŞİDDETLİ YÜZ VE BAŞ AĞRISINA NEDEN OLUR

Sinüzit genellikle üst solunum yollarından sinüslere yayılmış bir soğuk veya grip virüsünün sonucunda oluşur. Halk arasında saçın ıslak bırakılması ile görüldüğü rivayeti de vardır. Burun kanallarında bulunan sinüsler enfeksiyon ve iltihap birikmesi sonucu tıkandığında şiddetli yüz ve baş ağrısına neden olur.

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Sinüsler nasıl boşaltılır sorusunun yanıtı genellikle "tuzlu su" olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu yöntem, bazıları için yeterli olmayabiliyor. Bu noktada "kır papatyası" işinize yarayabilir.

Kırların süsü papatya, çay olarak tüketilmesiyle insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. İşte sinüsleri temizleyecek, geniz akıntısını durduracak ve burun tıkanıklığını geçirecek "papatya kürü" tarifi...

SİNÜZİT GEÇİREN PAPATYA KÜRÜ

Sindirim sistemi, uyku düzeni, anksiyete, stres, kanseri gibi rahatsızlıklara iyi gelen papatya çayı, doğal bir alternatif olarak sıkça tercih ediliyor.

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Ancak bu yararlarına ek olarak, papatya sinüzit tedavisinde de oldukça etkili sayılıyor.

Sıcak su içinde bekletilen papatyanın ortaya çıkardığı buharın solunması ile sinüzitin azaltıldığı görülmektedir.

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SİNÜSLERİ AÇAN PAPATYA KÜRÜ TARİFİ

  • 1 litre kaynamış suya 1 avuç kurumuş papatya ekleyin ve biraz kaynatın.
  • Hazırladığınız bu karışıma başınızı eğerek buharın solunum yollarınızı yumuşatmasını sağlayın.
  • Bu sırada başınızın üstünü bir havlu yardımı ile örtün ki buhar içeride kalabilsin. 5 dakika boyunca bu şekilde nefes alıp vermeye devam edin.
  • Sinüsleriniz rahatlayana kadar her gün bu yöntemi uygulayın.


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Anahtar Kelimeler:
sinüzit
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