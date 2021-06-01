Tweet tepkisi üzerinde çalışıyor

Sosyal medya platformlarının arasındaki rekabet tam gaz devam ediyor. Clubhouse’un yükselmesiyle diğer sosyal medya platformlarını adlarını kullanıcı kitlelerini ellerinde tutmak için her türlü farklılığa başvuruyor. Twitter, platformuna yenilikler eklemeye devam ediyor. Tweetlere verilen tepkiler özelliğine yeni seçenekler ekliyor. Bu yeni reaksiyonların nasıl görünebileceğine dair bir görüntü bile var.

Şu anda yalnızca “Hmm” ve “Haha” tepkilerinin uygun simgeleri var. “Neşeli” ve “Üzgün” sadece “Beğen” simgesi kullanımda. Görünüşe göre, bu özellik en az birkaç haftadır test ediliyor. Bu, Twitter gibi bir platformda gerekli olabilecek bir özellik. Çünkü kullanıcı etkileşimi oldukça önemli. Bir yorumun zorbalık veya taciz için kullanılma olasılığı ise her zaman mevcut.

Twitter, son zamanlarda ücretli Süper Takipler ve Topluluklar işlevi gibi yeni eklemelerle bir tür özellik genişletme çılgınlığı yaşıyor. Daha bu ay Twitter, yalnızca sesli Alanlar özelliğini daha fazla kullanıcıya açarken, ücretli Biletli Alanlar’ı da tanıttı. Genel olarak ilginç ancak iddialı özellikler geliyor.