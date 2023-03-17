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Twitch CEO'su Emmett Shear'dan dikkat çeken karar! Görevinden ayrılıyor...

17.03.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı görüntü akışı platformu Twitch'te on yılı aşkın bir süredir CEO'luk görevini yürüten Emmett Shear'dan dikkat çeken bir karar geldi. Karara göre Twitch CEO'su Shear görevinden ayrılıyor.

Twitch CEO'su Emmett Shear'dan dikkat çeken karar! Görevinden ayrılıyor...

Tech Crunch'ın haberine göre, Shear bir blog yazısında, 16 yıldır yakından ilgilendiği şirketten ayrılmaya hazır olduğunu açıkladı. "Twitch bana çoğu zaman benim de büyüttüğüm bir çocuk gibi geliyor," diyen Shear, "Twitch'in bana ihtiyacı olduğunda her zaman yanında olmak isteyecek olsam da, 16 yaşında Twitch'in evden çıkıp tek başına girişimde bulunmaya hazır olduğunu hissediyorum." diye de ekledi.

DANIŞMAN OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEK

Karar sonrası Twitch Başkanı Dan Clancy, şirkette CEO rolünü üstlenirken, Shear danışman olarak kalmaya devam edecek.

Shear, çeşitli canlı yayın hizmeti Justin.tv'nin ilk kurucularından biriydi.

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