Twitch CEO'su Emmett Shear'dan dikkat çeken karar! Görevinden ayrılıyor...

Tech Crunch'ın haberine göre, Shear bir blog yazısında, 16 yıldır yakından ilgilendiği şirketten ayrılmaya hazır olduğunu açıkladı. "Twitch bana çoğu zaman benim de büyüttüğüm bir çocuk gibi geliyor," diyen Shear, "Twitch'in bana ihtiyacı olduğunda her zaman yanında olmak isteyecek olsam da, 16 yaşında Twitch'in evden çıkıp tek başına girişimde bulunmaya hazır olduğunu hissediyorum." diye de ekledi.

Karar sonrası Twitch Başkanı Dan Clancy, şirkette CEO rolünü üstlenirken, Shear danışman olarak kalmaya devam edecek.

In October 2006 we started working on live video for the internet. That became Twitch. More than 16 years later, I'm now a father and ready to move to my next phase of life. I wrote a blog post, but the short version is: thank you so much to everyone who built this with me.