HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitch’e 25 milyon dolar dava açıldı! İşte 'yarı çıplak' sebebi

Twitch’e 25 milyon dolar dava açıldı! İşte 'yarı çıplak' sebebi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2020 14:42 | Son Güncelleme

San Francisco’lu bir seks bağımlısı, oyun platformunda çok fazla yarı çıplak kadın bulunduğu iddiasıyla Twitch’e 25 milyon değerinde dava açtı.

Twitch’e 25 milyon dolar dava açıldı! İşte 'yarı çıplak' sebebi

Erik Estavillo adlı San Francisco’lu adam, platformdaki kadın oyuncuların çok fazla mastürbasyon yapmasına neden olarak penisine zarar verdiğini iddia etti. 15 Haziran’da açılan davadaki şikayete göre Estavillo 786 kadın oyuncuyu takip ediyor. Seks bağımlılığı üzerinde oldukça sınırlı kontrole sahip olduğu görülen Estavillo’nun takip ettiği kadın listesi genişlemeye devam ederken, listede hiç erkek oyuncu bulunmuyor.

Twitch-1-750x350

Davada, Twitch’te arama yaparken tüm cinsiyetlere maruz kaldığı ve Estavillo’nun seks bağımlılığını artırdığı iddia edildi. Davacının yayında cinsiyete dayalı filtreleme yapmasının imkanı olmadığı, davacının bu nedenle kategori ve oyun seçemediği gerekçe olarak sunuldu. Estavillo ayrıca Avustralyalı YouTuber Loserfruit, Pink_Sparkles, MizzyRose ve SashaGrey gibi kadın kullanıcıların kalıcı olarak yasaklanmasını talep etti.
Estavillo tuhaf bir şekilde, oyuncu Winona Ryder ve ve İngiliz elektronik müzik grubu Depeche Mode’dan Martin Lee Gore’u da davaya dahil etmeye çalışıyor.

İddiasına göre Winona Ryder Çavdar Tarlasındaki Çocuklar adlı eserdeki yabancılaşmanın önemini anlatarak davasına destek verebilir; Gore ise yalnızlık ve yavancılaşma temalı şarkılarıyla davanın iddiasını destekleyebilir.

Twitch-2-750x326

Davanın detayları arasında Estavillo’nun kadın yayıncıları izlerken mastürbasyon yapmak için elektrikli seks oyuncakları kullanmak suretiyle kendini yaralaması da yer alıyor. Estavillo ayrıca bunun sonucu olarak penisinde hafif düzeyde enfeksiyonların oluştuğunu ve antibiyotik kullanmak zorunda kaldığını da iddia etti. Estavillo saatlerce kadın oyuncuları izlemenin sonucunda gözlerinin kan çanağına döndüğünü de iddialarının arasına ekledi.

Twitch-3-828x436

Gelen haberlere göre Estavillo daha önce Nintendo, Microsof ve iki kez olmak üzere Sony’i dava etti; ancak başarılı olamadı.

2010’da yaptığı bir açıklamada davalarını “her platformun zayıf yönlerini ortaya çıkarmak ve dayanıklılık konusundaki kusurlarını göstermek” olarak gerekçelendirmişti.

Amazon’a ait olan Twitch’ten bir sözcü ise davayı “anlamsız” olarak nitelerken, Estavillo’nun kesinlikle hiçbir hakka saip olmadığını dile getirdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Android için Microsoft Defender bizlere neler sunuyor?Android için Microsoft Defender bizlere neler sunuyor?
Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan tazminat alabilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Bilim Kurulu üyesi tarih de vererek korkutan açıklamayı yaptı

Bilim Kurulu üyesi tarih de vererek korkutan açıklamayı yaptı

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Azra Akın mütevazı otomobiliyle dikkat çekti!

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dünyanın en büyük telefon üreticisi değişti! İşte yeni lider...

Dünyanın en büyük telefon üreticisi değişti! İşte yeni lider...

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asi ruh geri döndü: 2021 Ford F-150 tanıtıldı! İşte Ford F-150'nin özellikleri ve fiyatı

Ford'un yeni 'canavarı' tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple Watch pek çok yeni yeteneğe kavuşacak

İşte Apple Watch'ın yeni yetenekleri!

Android için Microsoft Defender bizlere neler sunuyor?

Android için Microsoft Defender bizlere neler sunuyor?

Hırsız – polis kovalamacaları devam ediyor

Need for Speed'nin en sevilen oyunu geri dönüyor!

Xiaomi Redmi 9, ana vatanında yeni RAM seçeneği ile satışa sunuldu

Xiaomi Redmi 9 yeni modeliyle satışa çıktı!

Güvenlik uzmanlarından Android kullanıcılarına: Bu 47 oyunu hemen silin!

Uzmanlar önemle uyardı: Bunları telefonunuzdan hemen silin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.