Twitch’e 25 milyon dolar dava açıldı! İşte 'yarı çıplak' sebebi

Davada, Twitch’te arama yaparken tüm cinsiyetlere maruz kaldığı ve Estavillo’nun seks bağımlılığını artırdığı iddia edildi. Davacının yayında cinsiyete dayalı filtreleme yapmasının imkanı olmadığı, davacının bu nedenle kategori ve oyun seçemediği gerekçe olarak sunuldu. Estavillo ayrıca Avustralyalı YouTuber Loserfruit, Pink_Sparkles, MizzyRose ve SashaGrey gibi kadın kullanıcıların kalıcı olarak yasaklanmasını talep etti. Estavillo tuhaf bir şekilde, oyuncu Winona Ryder ve ve İngiliz elektronik müzik grubu Depeche Mode’dan Martin Lee Gore’u da davaya dahil etmeye çalışıyor.

Erik Estavillo adlı San Francisco’lu adam, platformdaki kadın oyuncuların çok fazla mastürbasyon yapmasına neden olarak penisine zarar verdiğini iddia etti. 15 Haziran’da açılan davadaki şikayete göre Estavillo 786 kadın oyuncuyu takip ediyor. Seks bağımlılığı üzerinde oldukça sınırlı kontrole sahip olduğu görülen Estavillo’nun takip ettiği kadın listesi genişlemeye devam ederken, listede hiç erkek oyuncu bulunmuyor.

İddiasına göre Winona Ryder Çavdar Tarlasındaki Çocuklar adlı eserdeki yabancılaşmanın önemini anlatarak davasına destek verebilir; Gore ise yalnızlık ve yavancılaşma temalı şarkılarıyla davanın iddiasını destekleyebilir.

Davanın detayları arasında Estavillo’nun kadın yayıncıları izlerken mastürbasyon yapmak için elektrikli seks oyuncakları kullanmak suretiyle kendini yaralaması da yer alıyor. Estavillo ayrıca bunun sonucu olarak penisinde hafif düzeyde enfeksiyonların oluştuğunu ve antibiyotik kullanmak zorunda kaldığını da iddia etti. Estavillo saatlerce kadın oyuncuları izlemenin sonucunda gözlerinin kan çanağına döndüğünü de iddialarının arasına ekledi.

Gelen haberlere göre Estavillo daha önce Nintendo, Microsof ve iki kez olmak üzere Sony’i dava etti; ancak başarılı olamadı.

2010’da yaptığı bir açıklamada davalarını “her platformun zayıf yönlerini ortaya çıkarmak ve dayanıklılık konusundaki kusurlarını göstermek” olarak gerekçelendirmişti.

Amazon’a ait olan Twitch’ten bir sözcü ise davayı “anlamsız” olarak nitelerken, Estavillo’nun kesinlikle hiçbir hakka saip olmadığını dile getirdi.



