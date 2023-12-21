TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 21 Aralık 2023 Twitter düzeldi mi? Bakanlıktan erişim sorununa dair açıklama

Twitter'da erişim sorunu yaşanıyordu. 21 Aralık 2023 Perşembe günü birçok kullanıcı boş bir sayfa ile karşı karşıya kaldı. Twitter'ın çökmesi nedeniyle birçok kişi yaşanan duruma tepki gösterdi. 21 Aralık 2023 Perşembe günü Twitter'da yaşanan erişim problemine ilişkin açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? (21 ARALIK 2023 PERŞEMBE)

Twitter'da sabah saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Elon Musk'ın satın aldığı ve yeni adı X olan Twitter sosyal medya platformuna sabah saatlerinde erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar boş bir sayfa ile karşılaştı. Daha sonra Twitter’a erişim açıldı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamasında "Twitter'ın bazı servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Süreç Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip ediliyor." dedi.

TWITTER ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELDİ Mİ?

Twitter erişim sorunu düzeldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

TWITTER'DA YAŞANAN ERİŞİM PROBLEMİ SONA ERDİ

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyordu.

TWITTER NEDİR, NE İŞE YARAR?

Twitter, hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok kullanılan beş sosyal paylaşım sitesinden biridir.

Elon Musk'ın aldığı kararla adı X olarak değişen Twitter'da ünlülerin profilleri takip edilebilir. Gündemle ilgili en sıcak gelişmelerden haberdar olunabilir, yardıma muhtaç kişiler için destek kampanyaları oluşturulabilir.

TWITTER NASIL KULLANILIR?

twitter'a önce üye olmak ve profil oluşturmak gerekir. Daha sonra istenilen hesaplar takip edilerek o hesapların paylaşımları takip edilebilir. Yazı, fotoğraf ya da video paylaşabilirsiniz.





