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Twitter çöktü mü? 21 Temmuz 2023 Twitter'da sorun mu var, Twitter'a ne oldu?

21.07.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek üzere birçok kişi "Twitter çöktü mü, 21 Temmuz 2023 Twitter'da sorun mu var?" gibi soruların yanıtını arıyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter'da sorun mu var? İşte detaylar...

Twitter çöktü mü? 21 Temmuz 2023 Twitter'da sorun mu var, Twitter'a ne oldu?

Twitter ile ilgili son durum merak ediliyor, "Twitter çöktü mü?" sorusunun yanıtı aranıyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformunun kullanıcıları platformda bir sorun olup olmadığını araştırıyor. Peki Twitter çöktü mü, Twitter'da sorun mu var? 21 Temmuz 2023 Twitter'a ne oldu?...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da olası problemler var olduğuna işaret ediyor.

tw

Öte yandan, kullanıcıların "tweet ve yorum görüntülenemiyor" hatasıyla karşılaştığı iddia ediliyor.

Twitter'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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