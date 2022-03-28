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Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor?

28.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki kullanıcılar Twitter'a girmekte sorun yaşıyor. Twitter'a neden girilmiyor? Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal platformlardan biri olan Twitter çöktü mü? Twitter'da küresel bir sorun olduğu ifade ediliyor. Binlerce kullanıcı siteye erişim sağlayamıyor.

Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor?

Twitter kullanıcılarının gündeminde 28 Mart öğlen saatleri itibarıyla Twitter'da çökme sorunu yer alıyor. Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları Twitter'da erişim sorunu yaşandığını dile getiriyor. Kullanıcılar "Twitter çöktü mü" ve "Twitter'a neden girilmiyor" sorularını araştırıyor.

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En çok kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter'a kullanıcılar giriş yapamıyor. Twitter'ın sayfalarında gezinmek isteyen kullanıcıların ekranları yüklenmiyor. Sayfa yüklenirken kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hata bildirimiyle karşılaşıyor.

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Twitter'a erişim sorununun küresel çapta yaşandığı bildirilirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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