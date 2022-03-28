Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor?

Twitter kullanıcılarının gündeminde 28 Mart öğlen saatleri itibarıyla Twitter'da çökme sorunu yer alıyor. Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları Twitter'da erişim sorunu yaşandığını dile getiriyor. Kullanıcılar "Twitter çöktü mü" ve "Twitter'a neden girilmiyor" sorularını araştırıyor.

En çok kullanılan sosyal medya uygulaması Twitter'a kullanıcılar giriş yapamıyor. Twitter'ın sayfalarında gezinmek isteyen kullanıcıların ekranları yüklenmiyor. Sayfa yüklenirken kullanıcılar "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." hata bildirimiyle karşılaşıyor.

Twitter'a erişim sorununun küresel çapta yaşandığı bildirilirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

