Twitter'da spaces rekoru! 100 bin üzerinde anlık izleyici Özgür Demirtaş'ı dinliyor

Ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş, saat 22.58 sıralarında Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 'Rusya - Ukrayna savaşı ve ekonomi' konulu spaces odası açacağını "Az sonra başlıyoruz." ifadesiyle duyurdu.

DEMİRTAŞ'IN SPACES YAYININA YOĞUN İLGİ

Yayın sırasında Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye nasıl yansıyacağına ilişkin konuşan Demirtaş'ı anlık olarak 100 binin üzerinde Twitter kullanıcısı dinledi.

ÇARPICI İSİMLER ÖZGÜR DEMİRAŞ'IN SPACES ODASINA GİRDİ

Özgür Demirtaş'ın yayını; gazeteci Rahşan Gülşan, ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, gazeteci Kenan Taş ve radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun gibi ünlü isimler de dinledi.

Demirtaş yaptığı yayınla Twitter Türkiye rekorunu kırmış oldu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Kemal Özgür Demirtaş 12 Ağustos 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur.

Babası Şanlıurfa Siverekli ve Hadidi aşiretindendir. İlkokul eğitimini Manisa'nın Salihli ilçesinde tamamlamış, ardından Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra üniversite yerleştirme sınavında ilk 50 içerisinde yer alarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

Lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisans seviyesini atlayarak 1998 yılında Finans doktorası için Boston College'a kabul almış ve 2003 yılında doktor unvanını kazanmıştır. Aynı yıl içerisinde New York Şehir Koleji Baruch College'da yardımcı doçent unvanıyla akademik kariyerine başlamıştır ve 31 yaşında burada tenür unvanını kazanmıştır.

Aynı zamanda NYU-Stern School of Business'da da dersler vermiştir. Akademik çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinden, Journal of Financial Economics, Management Science, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Review of Finance'de yayınlanmıştır. 2012 yılında tenür unvanını bırakarak Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanlığını yürütmeye başlamıştır.

Özgür Demirtaş, Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.