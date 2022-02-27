HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Twitter'da spaces rekoru! 100 bin üzerinde anlık izleyici Özgür Demirtaş'ı dinliyor

Twitter'da spaces rekoru! 100 bin üzerinde anlık izleyici Özgür Demirtaş'ı dinliyor

27.02.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş, Twitter'da 'Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi' konulu spaces odası açtı. Savaşa ilişkin konuşan Demirtaş bu durumun ekonomiye nasıl yansıyacağını aktardı. Demirtaş'ın yayını anlık olarak 100 bin kişinin üzerinde Twitter kullanıcısı tarafından dinlenildi.

Twitter'da spaces rekoru! 100 bin üzerinde anlık izleyici Özgür Demirtaş'ı dinliyor

Ünlü finans profesörü, akademisyen ve yazar Özgür Demirtaş, saat 22.58 sıralarında Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 'Rusya - Ukrayna savaşı ve ekonomi' konulu spaces odası açacağını "Az sonra başlıyoruz." ifadesiyle duyurdu.

Twitter'da space rekoru! 100 bin üzerinde anlık izleyici Özgür Demirtaş'ı dinliyor

DEMİRTAŞ'IN SPACES YAYININA YOĞUN İLGİ

Yayın sırasında Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye nasıl yansıyacağına ilişkin konuşan Demirtaş'ı anlık olarak 100 binin üzerinde Twitter kullanıcısı dinledi.

Özgür Demirtaş'tan Twitter'da spaces rekoru!

ÇARPICI İSİMLER ÖZGÜR DEMİRAŞ'IN SPACES ODASINA GİRDİ

Özgür Demirtaş'ın yayını; gazeteci Rahşan Gülşan, ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, gazeteci Kenan Taş ve radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun gibi ünlü isimler de dinledi.

Demirtaş yaptığı yayınla Twitter Türkiye rekorunu kırmış oldu.

Özgür Demirtaş'tan Twitter'da spaces rekoru!

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Kemal Özgür Demirtaş 12 Ağustos 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur.

Babası Şanlıurfa Siverekli ve Hadidi aşiretindendir. İlkokul eğitimini Manisa'nın Salihli ilçesinde tamamlamış, ardından Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra üniversite yerleştirme sınavında ilk 50 içerisinde yer alarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır.

Lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisans seviyesini atlayarak 1998 yılında Finans doktorası için Boston College'a kabul almış ve 2003 yılında doktor unvanını kazanmıştır. Aynı yıl içerisinde New York Şehir Koleji Baruch College'da yardımcı doçent unvanıyla akademik kariyerine başlamıştır ve 31 yaşında burada tenür unvanını kazanmıştır.

Aynı zamanda NYU-Stern School of Business'da da dersler vermiştir. Akademik çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinden, Journal of Financial Economics, Management Science, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Review of Finance'de yayınlanmıştır. 2012 yılında tenür unvanını bırakarak Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanlığını yürütmeye başlamıştır.

Özgür Demirtaş, Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miraç Kandili duası nedir? Nasıl okunur?Miraç Kandili duası nedir? Nasıl okunur?
Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı! "Türk SİHA'ları ile etkisiz hale getirildi"Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı! "Türk SİHA'ları ile etkisiz hale getirildi"
İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyorİbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi! Bıçak gibi kesiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...

ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...

Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

EPDK'dan elektrik faturası hamlesi!

EPDK'dan elektrik faturası hamlesi!

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

İlginizi Çekebilir

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

Yetişkin filmi yıldızıydı! Molotof kokteyli yapımını anlattı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Bomba ve siren sesleriyle evlendiler! Soluğu cephede aldılar

Bomba ve siren sesleriyle evlendiler! Soluğu cephede aldılar

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Limonu dondurduktan sonra olacaklara inanamayacaksınız

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.