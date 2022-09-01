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Twitter'da yeni dönem başlıyor! Yıllardır çok isteniyordu: Tweet düzenleme özelliği test edilmeye başlandı

01.09.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'da tweet düzenleme döneminin startı verildi. Kullanıcıların çok istediği "Tweet'i Düzenle" özelliği artık gerçek oluyor. Platform, paylaşılan tweet'lerin silinmeden tekrar düzenlenmesi için tweet düzenleme özelliğinin denemelerine başladığını açıkladı.

Twitter'da yeni dönem başlıyor! Yıllardır çok isteniyordu: Tweet düzenleme özelliği test edilmeye başlandı

Twitter yeni dönemin kapısı aralıyor. Sosyal medya platformu, çok istenen tweet düzenleme özelliğini test ediyor. Yıllarca bekledikten sonra kullanıcılar attığı tweet'leri silmeden düzenleyebilecek.

TWİTTER'DAN TWEET'İ DÜZENLE ÖZELLİĞİ!

Twitter'ın açıklamasına göre, tweet düzenleme özelliği bu ayın sonunda bazı Twitter Blue aboneleri için sunulacak.

Twitter

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Tweet'ler ise yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde birkaç kez düzenlenebilecek. Yani eski tweet'ler düzenlenemeyecek.

Twitter-3

Twitter, düzenlenmiş tweet'leri bir simge ve etiketle gösterecek. Ayrıca son düzenlenme saati de düzenlenen tweet'te yer alacak. Böylece diğer kişiler atılan tweetin değiştirildiğini açıkça görebilecek.


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sosyal medya Twitter tweet
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