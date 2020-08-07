Twitter'dan devlet kontrollü hesaplara etiket!

Twitter uygulamasını daha iyi bir hale getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce yaşadığı Bitcoin dolandırıcılığı saldırısının izlerini yavaş yavaş silen Twitter, bu kez ise getirdiği yeni bir etiketleme yöntemi ile gündeme oturdu.

TWİTTER DEVLET KONTROLLÜ MEDYALARA ETİKET KOYACAK

Twitter yaptığı açıklama ile Twitter'da bulunan belirli resmi devlet temsilcilerinin, devlete bağlı medya kuruluşlarının ve bu kuruluşlarla yakından ilişkili kişilerin hesaplarına uyarılar koyacağını duyurdu. Twiter ayrıca bu hesapları, tavsiye etmeyecek ve içeriklerde yer almasına izin vermeyecek. Diğer bir deyiş ile bu hesaplar Twitter tarafından desteklenmeyecek. Hesapların profiline ise bir masa ve mikrofon simgesi konulacak ve böylece diğer hesaplardan ayırt edilmesi sağlanacak. Twitter hesaplarına etiket koyacağı ilk ülkeleri seçti bile.

BAZI MEDYA KURULUŞLARIN HESAPLARINA ETİKET YOK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kontrolünde olan hesaplar Twitter'ın ilk hedefi olacak. Twitter bu ülkelerin hesaplarına etiket koymaya başlayacak. Ancak bu ülkelerdeki bazı medya kuruluşları söz konusu etiketlemeden etkilenmeyecek. Buna BBC iyi bir örnek. Zira, Twitter'a göre BBC kamu yararına yayın yapan bağımsız bir medya kuruluşu. İlk olarak etiketlenen hesap ise Rus medya kuruluşu RT oldu. RT halihazırda Twitter tarafından etiketlenmiş durumda.