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Twitter'dan devlet kontrollü hesaplara etiket!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2020 15:46 | Son Güncelleme

Twitter yeni bir uygulamasını daha faaliyete geçirdi. Twitter'ın yeni uygulamasıyla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi olan Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan devlet kontrolündeki medya hesaplarının profiline etiket eklenecek.

Twitter'dan devlet kontrollü hesaplara etiket!

Twitter uygulamasını daha iyi bir hale getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce yaşadığı Bitcoin dolandırıcılığı saldırısının izlerini yavaş yavaş silen Twitter, bu kez ise getirdiği yeni bir etiketleme yöntemi ile gündeme oturdu.

TWİTTER DEVLET KONTROLLÜ MEDYALARA ETİKET KOYACAK

Twitter yaptığı açıklama ile Twitter'da bulunan belirli resmi devlet temsilcilerinin, devlete bağlı medya kuruluşlarının ve bu kuruluşlarla yakından ilişkili kişilerin hesaplarına uyarılar koyacağını duyurdu. Twiter ayrıca bu hesapları, tavsiye etmeyecek ve içeriklerde yer almasına izin vermeyecek. Diğer bir deyiş ile bu hesaplar Twitter tarafından desteklenmeyecek. Hesapların profiline ise bir masa ve mikrofon simgesi konulacak ve böylece diğer hesaplardan ayırt edilmesi sağlanacak. Twitter hesaplarına etiket koyacağı ilk ülkeleri seçti bile.

Twitter etiket

BAZI MEDYA KURULUŞLARIN HESAPLARINA ETİKET YOK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kontrolünde olan hesaplar Twitter'ın ilk hedefi olacak. Twitter bu ülkelerin hesaplarına etiket koymaya başlayacak. Ancak bu ülkelerdeki bazı medya kuruluşları söz konusu etiketlemeden etkilenmeyecek. Buna BBC iyi bir örnek. Zira, Twitter'a göre BBC kamu yararına yayın yapan bağımsız bir medya kuruluşu. İlk olarak etiketlenen hesap ise Rus medya kuruluşu RT oldu. RT halihazırda Twitter tarafından etiketlenmiş durumda.

RT Twitter

PROPAGANDA ARACI İDDİASI

Twitter'ın böyle bir adım atmasının en önemli nedenlerinden biri olarak bazı devletlerin, kendine bağlı medya organlarını propaganda aracı olarak kullandığına dair iddialar var. Son zamanlarda doğruluk etiketi nedeniyle ABD hükümeti ile ve dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ile arası kötü olan Twitter, görünüşe bakılırsa artık kullanıcıların bilgilendikleri medya hesaplarının kimlerle bağlantılı olup olmadığını bilmesi gerektiğini düşünüyor. Twitter gelecekte ise çok daha fazla hesabı ve önemli simaları bu etiketleme sistemine dahil etmek istiyor.

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