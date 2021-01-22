HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter'dan flaş Uygur Türkleri kararı! Çin'in Washington Büyükelçiliğinin hesabını kilitledi

Twitter'dan flaş Uygur Türkleri kararı! Çin'in Washington Büyükelçiliğinin hesabını kilitledi

22.01.2021 09:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Twitter'dan flaş Uygur Türkleri kararı! Çin'in Washington Büyükelçiliğinin hesabını kilitledi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Çin'in Washington Büyükelçiliğinin hesabını, Uygur Türklerine yönelik bir paylaşımından dolayı kilitlediğini duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, Çin'in Washington Büyükelçiliğinin, "Uygur Türklerinin çocuk yapmasının kısıtlanmasını öven" paylaşımının, platformun "insani değerlerle ilgili" politikalarına aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, 7 Ocak'ta yapılan paylaşımın önce kaldırıldığı, ardından da hesabın kilitlendiği kaydedildi. Hesaptaki son paylaşım 8 Ocak tarihli gözüküyor.

Çin'in Washington Büyükelçiliği, Çin hükümetinin Uygurlar arasında "Cinsiyet eşitliği ve üreme sağlığını desteklediğini", Uygur kadınlarını "özgürleştirdiğini" ve onları "bebek yapma makineleri" olmaktan kurtardığı yönündeki iddialarını içeren bir paylaşımda bulunmuş, paylaşıma pek çok kesimden tepki gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Çin'in Sincan bölgesindeki azınlıklara yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlamıştı.

ÇİN'İN SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ'NDEKİ UYGULAMALARI

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve gazeteci tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Xiaomi Türkiye açıkladı! Ailenin diğer üyesi Türkiye'ye geliyorXiaomi Türkiye açıkladı! Ailenin diğer üyesi Türkiye'ye geliyor
Salat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleriSalat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Biden'dan kritik 'koronavirüs' açıklaması

Biden'dan kritik 'koronavirüs' açıklaması

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

15 yıllık küslük bitti! İşte bomba konuk

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

iOS ve Android'te yaygınlaşan TikTok’ta canlı yayın nasıl yapılır?

Bu özelliği ünlü olmanın kapılarını aralayabilir!

Xiaomi Türkiye açıkladı: Xiaomi Mi 10T Lite Türkiye'ye geliyor!

Xiaomi Türkiye açıkladı! Ailenin diğer üyesi Türkiye'ye geliyor

İddia küllerinden doğdu: Samsung Galaxy Note ailesi sona mı eriyor?

Akıllı telefon sevenleri üzen paylaşım!

Başka bahara kalmayabilir: iPhone SE Plus'ın fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı!

Ucuz iPhone'un fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı!

Rusya’dan TikTok ve Vkontakte’ye “yasa dışı protesto içeriklerini durdurun" uyarısı

Rusya'dan flaş uyarı! Durdurulmasını talep etti

Realme Watch S Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Özellikleri dikkat çekiyordu, Türkiye'ye geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.