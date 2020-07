Twitter'dan saldırı sonrası yeni açıklama: 130 hesap etkilendi!

Twitter hack saldırısı Twitter'ın yaşadığı en kara günlerden biriydi şüphesiz. Onlarca ünlü ismin mavi tikli hesabı, hack saldırısı ile birlikte bir anda bir dolandırıcılık ağına dönüştü. Hacker'lar '1000 dolar yollayana 2000 dolar gönderiyorum' diyerek insanları ünlü isimler üzerinden kandırmaya çalıştı ve yaklaşık 12.6 bitcoin toplayarak da bu amaçlarına ulaştılar. Saldırının ardından ise bunu kimin veya kimlerin yaptığı ve nasıl yaptığı sorgulanmaya başladı. Twitter bu konuda araştırmalara başladığını duyurdu. Nitekim o araştırmaların ilk ayağında saldırının genel bilançosu da ortaya çıkartılmış oldu.

Twitter, yaptığı yeni açıklamada hacker'ların toplamda 130 Twitter hesabına ulaştığını duyurdu. Ünlü isim ve organizasyonlara ait olan bu hesaplar, hacker'lar tarafından hedef alınsa da açıklamaya göre hepsine erişilemedi. Hacker'lar sadece çok az bir hesaba erişerek malum saldırıyı gerçekleştirdi. Fakat görünüşe göre bu bile dünyayı ayağa kaldırmaya yetti.

Based on what we know right now, we believe approximately 130 accounts were targeted by the attackers in some way as part of the incident. For a small subset of these accounts, the attackers were able to gain control of the accounts and then send Tweets from those accounts.