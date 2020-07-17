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Twitter'dan saldırı sonrası yeni açıklama: 130 hesap etkilendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2020 09:32 | Son Güncelleme

Twitter hack saldırısının yankıları hala sürüyor. Bill Gates, Elon Musk, Kanye West ve Barack Obama gibi ünlülerin hacklendiği saldırıda, ünlü isimlerin yalnız olmadığı belirlendi. Twitter'ın açıklamasına göre etkilenen hesap sayısı tam 130. Ancak her şey bununla da sınırlı değil.

Twitter'dan saldırı sonrası yeni açıklama: 130 hesap etkilendi!

Twitter hack saldırısı Twitter'ın yaşadığı en kara günlerden biriydi şüphesiz. Onlarca ünlü ismin mavi tikli hesabı, hack saldırısı ile birlikte bir anda bir dolandırıcılık ağına dönüştü. Hacker'lar '1000 dolar yollayana 2000 dolar gönderiyorum' diyerek insanları ünlü isimler üzerinden kandırmaya çalıştı ve yaklaşık 12.6 bitcoin toplayarak da bu amaçlarına ulaştılar. Saldırının ardından ise bunu kimin veya kimlerin yaptığı ve nasıl yaptığı sorgulanmaya başladı. Twitter bu konuda araştırmalara başladığını duyurdu. Nitekim o araştırmaların ilk ayağında saldırının genel bilançosu da ortaya çıkartılmış oldu.

Twitter

130 HESABA SALDIRMIŞLAR AMA...

Twitter, yaptığı yeni açıklamada hacker'ların toplamda 130 Twitter hesabına ulaştığını duyurdu. Ünlü isim ve organizasyonlara ait olan bu hesaplar, hacker'lar tarafından hedef alınsa da açıklamaya göre hepsine erişilemedi. Hacker'lar sadece çok az bir hesaba erişerek malum saldırıyı gerçekleştirdi. Fakat görünüşe göre bu bile dünyayı ayağa kaldırmaya yetti.

TWİTTER KANIT YOK DEDİ

Twitter Support hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise içleri biraz olsun ferahlattı. Twitter, yaptığı açıklamada hacker'ların şifrelere eriştiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını, bu yüzden hesap şifrelerinin sıfırlanmasının gerek görülmediğini belirtti. Ancak her ihtimale karşı şifrenizi değiştirmeniz iyi bir tercih olabilir. Ayrıca Twitter'ın dediğine göre Twitter data'larının indirilmesi de devre dışı bırakılmış durumda.

HACKERLAR ÖZEL VERİLERE ERİŞTİLER Mİ?

Twitter saldırısı hakkında merak edilen diğer bir konu da hacker'ların kişisel verilere erişip erişmedikleri. Twitter bunun araştırılacağını söylüyor. Ancak anlaşılan o ki buna dair henüz bir kanıt yok. Twitter'ın konu hakkındaki yeni açıklaması bu yüzden merakla bekleniyor.

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