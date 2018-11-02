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Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 16:30 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören 2’si Azerbaycanlı, 1’i Gaziantepli üç kız öğrencinin Twitte'rdan yaptığı daveti kırmayıp, eşiyle birlikte öğrenci evine konuk oldu.

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir ilçesindeki yol ve meydan düzenleme çalışmalarını yerinde incelediği sırada, twitterdan beklenmedik bir davet aldı. Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören ve aynı evi paylaşan 2’si Azerbaycanlı, biri Gaziantepli 3 kız öğrenciden biri olan Solmaz İsmayılova, twitter üzerinden Başkan Aktaş’ı çaya davet etti.

'TAMAM GENÇLER GELİYORUM'

“Sayın Belediye başkanım @Alinuraktas70, Azerbaycanlı öğrenciler olarak bu akşam sizi, demlenmiş Azerbaycan çayı eşliğinde yöresel tatlıları tadarak öğrenci evimizde misafir etmek isteriz” şeklindeki paylaşımı gören Başkan Aktaş, öğrencilere “Tamam gençler geliyorum, çayı bol demleyin” diye cevap verdi.

Yoğun programına rağmen üniversiteli gençlere verdiği sözü unutmayan Başkan Aktaş, akşam saatlerinde eşi Sevinç Aktaş’ı da yanına alarak, öğrenci evinin yolunu tuttu.

EŞİ İLE BİRLİKTE GİTTİ

Eşi ile birlikte üniversiteli kız öğrencilerin evine konuk olan Başkan Aktaş ve öğrenciler arasında keyifli bir sohbet yapıldı. Azerbaycan mutfağından, kültür sanata kadar farklı alanlarda yapılan keyifli sohbetin ardından Başkan Aktaş, öğrencilere ipek üzerine işli bir Bursa tablosu hediye etti. Ziyaret fotoğraflarını da yine kendi hesabından paylaşan Başkan Aktaş, “Bu akşam sosyal medyadan bizleri çaya davet eden 2’si Azerbaycan’dan 1’i G.antep’ten Bursa’mıza okumaya gelmiş 3 genç kardeşimizin evine eşimle misafir olduk. Çalışmalarıyla gurur duyduk, sıcak çayları ve sohbetleriyle mutlu olduk. Rabbim gençlerimizin yolunu, bahtını açık etsin” diye mesaj yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

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