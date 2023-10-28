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  4. Twitter Elon Musk'ın bu paylaşımını konuşuyor: Haritayı paylaşıp ABD'yi tiye aldı!

Twitter Elon Musk'ın bu paylaşımını konuşuyor: Haritayı paylaşıp ABD'yi tiye aldı!

28.10.2023 12:43 | Son Güncelleme:
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Eski adı Twitter olan X'in sahibi Elon Musk, platformda vatandaşı olduğu ABD'yi tiye alan bir görsel paylaştı. ABD-İran gerilimini konu alan paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Twitter Elon Musk'ın bu paylaşımını konuşuyor: Haritayı paylaşıp ABD'yi tiye aldı!

Dünya Hamas-İsrail çatışmasında ABD'nin bölgeye uçak gemilerini gönderip İran'ın da savaşa doğrudan dahil olup olmayacağını dikkatle izlerken Elon Musk gündem yarattı. Musk'ın paylaştığı görsel ve üzerindeki notla ABD'nin politikasına yaptığı gönderme ilgi çekti.

HARİTA PAYLAŞTI

ABD ile İran arasında bir çatışma olasılığı İsrail-Hamas savaşıyla yeniden gündemde. Elon Musk da son paylaşımında konuya dikkat çekti, İran sınırının ABD bayraklarıyla çevrili olduğu bir harita paylaştı.

Başlıksız-2

"İRAN SAVAŞ İSTİYOR"

Görselin üzerindeki "İran savaş istiyor. Bakın ülkelerini bizim askeri üslerimize ne kadar yakın kurmuşlar" yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Musk ayrıca paylaşına ironi ve İran sözcükleri üzerinden kelime oyunu yaparak "Oh the Irany..." notunu düştü.

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Elon Musk

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