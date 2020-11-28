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Twitter hesap doğrulama programı geri dönüyor

28.11.2020 12:24 | Son Güncelleme:
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Twitter hesap doğrulama programı geri dönüyor

Twitter hesap doğrulama programını 2021 yılında geri getirecek. Peki, hesaplar nasıl onaylanacak? İşte detaylar.

Twitter, tıpkı diğer sosyal medya platformları gibi, hesap sahibinin kimliğini doğrulamak için kullandığı “doğrulanmış” rozetler sunuyor. Mikroblog ve sosyal medya sitesi, daha önce kullanıcıların rozet için başvurabilecekleri genel sertifika programına sahipti. Gerekli kriterleri karşılarlarsa, Twitter onlara mavi bir tik işareti verirdi. Kasım 2017’de Twitter bilinmeyen nedenlerle programı duraklattı. Ancak Twitter hesap doğrulama programını geri getirmeyi planlıyor.

Şirket halka açık doğrulama programını 2021 yılında tekrardan kullanıma sunacak. Bu sefer Twitter tüm programı yenileyecek. Açıklamalara göre, doğrulama için uygun olacak altı farklı hesap türü olacak. Bu hesapların türlerini aşağıda bulabilirsiniz.

MAVİ TİK ALABİLECEK TWİTTER HESAPLARI

1.Devlet
2.Şirketler, Markalar ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
3.Haberler
4.Eğlence
5.Spor Dalları
6.Aktivistler, Organizatörler ve Diğer Etkili Kişiler

Şirket programı geri getirmeden önce, kullanıcılardan yeni taslak politika hakkında geri bildirim istiyor. Geri bildirim programı zaten yayında ve 8 Aralık’a kadar aynı kalacak. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler olumlu yönde olursa, politika 17 Aralık’ta kesinleşecek. Bu yapıldıktan sonra, kamu doğrulama programı resmiyet kazanacak. Program için belirli bir başlangıç tarihinin olmadığını belirtmekte de fayda var.

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Yenilenen programı getirmenin yanı sıra, Twitter, etkin olmayan veya eksik bir profile sahip doğrulanmış hesapları da kaldıracaktır. Ayrıca, şirketin kurallarını tekrar tekrar ihlal ederseniz, artık hesabınızda doğrulanmış rozeti de göremezsiniz. Mavi rozetlerin yanı sıra Twitter, Twitter’daki hesapları ayırt etmeye yardımcı olacak daha fazla özellik eklemeyi planlıyor. Rozeti istiyorsanız, elbette daha sonra şirket tarafından duyurulacak olan belirli kriterleri karşılamanız gerekecektir.

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