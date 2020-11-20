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Twitter hikayeleri Fleets Türkiye'de kullanıma açıldı!

20.11.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Twitter hikayeleri Fleets Türkiye'de kullanıma açıldı!

Twitter Fleets adını verdiği hikayeler özelliğini Türkiye'deki kullanıcılarına da sundu. Twitter kullanıcıları artık Twitter iOS veya Twitter Android uygulamasına giriş yaptığında Twitter hikayeleri Fleets ile karşılaşıyor. İşte Twitter Fleets'in detayları.

Twitter hikayeler özelliği Fleets'i geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Sosyal paylaşım sitesinin böyle bir adım atması birçok kişi tarafından ''son kale de düştü, artık sen de herkes gibisin'' gibi yorumlarla karşılanmıştı. Snapchat'ten, Instagram'dan, Facebook'tan hatta WhatsApp'tan hatırlayacağımız Stories yani hikayeler özelliği, böylece Twitter'a da gelmişti. Yapılan açıklamalarda Twitter Fleets özelliğinin kademeli olarak kullanıma sunulacağı ifade edilmişti. Türkiye'deki kullanıcılar ise Twitter hikayeleri oluşturmaya başladı bile.

TWİTTER FLEETS TÜRKİYE'DE KULLANIMA SUNULDU

Fleets adı verilen hikayeler özelliği, Instagram hikayelerine oldukça benziyor. Örneğin; Paylaşılan hikayeler, tıpkı Instagram'da olduğu gibi 24 saat sonra siliniyor. Fakat Twitter bu noktada Fleets'leri farklılaştırabilecek bazı özellikler de eklemiş. Paylaşılan tweet'ler de Twitter Fleets'te yayınlanabiliyor. Yani sevdiğiniz bir tweet'i takipçilerinizle hikayeler özelliğini kullanarak da paylaşabiliyorsunuz.

Twitter hikayeler özelliği

Twitter Fleets: Twitter hikayeleri gerçek oldu!Twitter Fleets: Twitter hikayeleri gerçek oldu!

TWİTTER HİKAYELERİ INSTAGRAM HİKAYELERE OLDUKÇA BENZİYOR

Fleet'ler, Twitter ana sayfasında yine Instagram'da olduğu gibi profil fotoğrafınızla birlikte sıralanıyor. Dediğimiz gibi bazı özellikleri hariç Fleets, Instagram Stories'e oldukça benzer. Eğer bir Twitter kullanıcısı iseniz, Twitter iOS veya Twitter Android uygulamasına giderek Twitter hikayeler özelliğini kullanmaya başlayabilirsiniz.

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