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Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan yasalara aykırı davranış! Twitter çalışanları işten çıkarılıyor: Ortalık ayağa kalktı

05.11.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk Twitter'ı satın almasından hemen sonra flaş bir hamlede bulundu. İş gücünde yüzde 50’lik bir kesintiye gitmeyi düşünen Elon Musk 950'den fazla çalışanını işten çıkardı. Elon Musk'ın yasalara aykırı davranışı nedeniyle işten atılan Twitter çalışanları San Francisco’daki federal mahkemede grup davası açtı. İşten çıkarılan personeller Twitter’ı dava etti.

Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan yasalara aykırı davranış! Twitter çalışanları işten çıkarılıyor: Ortalık ayağa kalktı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın şirketin başına geçer geçmez 950'den fazla çalışanı işten çıkarması ülke gündemine bomba gibi düştü. Neye uğradıklarını şaşıran Twitter çalışanları, haklarını aramak için San Francisco’daki federal mahkemesinde grup davası açtı. Tesla ile SpaceX'in Üst Yöneticisi ve Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a sosyal medyada tepki gösterildi. Eleştiri oklarının hedefinde olan Elon Musk'ın bir sonraki hamlesi şimdiden merak konusu oldu.

TWITTER CEO'SU ELON MUSK, ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Elon Musk, iş gücünde yüzde 50’lik bir kesintiye gitmek için 950'den fazla çalışanı çıkardı.

İşten çıkarılan Twitter personelleri, San Francisco’daki federal mahkemede grup davası açtı.

İŞTEN ÇIKARILAN ÇALIŞANLARDAN TWITTER'A DAVA

Twitter'dan haksız bir şekilde işten çıkarıldıklarını belirten personeller, mikro blog servisinin işten çıkarmalar konusunda 60 gün önceden ihbarda bulunmayarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş kanuna aykırı davrandığını öne sürüyor.

ELON MUSK'IN 'TWITTER' AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Elon Musk, aktivist grupların reklam verenlere baskı yapması sebebiyle Twitter'ın gelirinde büyük düşüş yaşandığını açıklamıştı.

Musk, açıklamasında "İçerik denetimiyle ilgili hiç bir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu." ifadelerine yer vermişti.

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"Amerika'da ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulunan ELon Musk'ın açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü.

ABD basınında geçen günlerde yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bazı markaların Twitter'daki reklam harcamalarına ara vermeyi planladığı bildirilmişti.

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General Motors, General Mills, Audi, IPG, Mondelez International, Pfizer ve Volkswagen gibi firmaların Musk'ın şirketi satın almasının ardından Twitter harcamalarına ara veren şirketler arasında yer aldığı kaydedilmişti.

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