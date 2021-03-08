Twitter'ın 'Gönderini Geri Al' seçeneği ortaya çıktı

Gönderilen bir tweet’i geri almanız için yaklaşık beş saniye veren özellik, ilk olarak geçen temmuz ayında ortaya çıktı. Özellik, Gmal’in aynı işlevi gören geri alma seçeneğine benziyor. Gmail, “Gönder” düğmesini tıkladıktan sonra iletilerin gönderilmesini durdurmak için kısa bir pencere açarak e-postalar için benzer bir seçenek sunuyor.

TWİTTER KULLANICILARINA ZAMAN VERECEK

‘Göndermeyi Geri Al’ düğmesi, diğer kullanıcılar görmeden önce yazım hataları içeren bir tweet’i geri alması için bir pencere sağlayacak. Ancak bu, kullanıcıların yıllardır talep ettiği ‘Düzenle’ düğmesine yalnızca bir alternatif. Kullanıcılar uzun süredir tweetlerine bir “düzenle” seçeneği gelsin istiyor. Ancak uygulama tarafında bu yönde bir aksiyon yok. CEO Jack Dorsey, Twitter’ın 2023’te toplam yıllık gelirini ikiye katlamayı ve 7,5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Dorsey, “Hedefimiz, 2023 yılında toplam yıllık gelirimizi ikiye katlayarak 7,5 milyar doların üzerine çıkarmaktır. Bu, performans reklamlarıyla pazar payı kazanmamızı, marka reklamcılığını büyütmemizi ve ürünlerimizi dünya çapındaki küçük ve orta ölçekli işletmelere genişletmemizi gerektiriyor.” diye konuştu. Twitter açısından 2020 de oldukça verimli geçmişti. Platform, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ürün iyileştirmelerinin büyümesiyle yüzde 27 artışla yılı kapattı.

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