HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Twitter'ın 'Gönderini Geri Al' seçeneği ortaya çıktı

Twitter'ın 'Gönderini Geri Al' seçeneği ortaya çıktı

08.03.2021 09:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Twitter'ın 'Gönderini Geri Al' seçeneği ortaya çıktı

Milyonlarca Twitter kullanıcısı, tweet’lerinde yazım hatalarını düzeltmek için bir Düzenle düğmesi talep ediyor. Uygulama bunu yapmanıza hala izin vermiyor. Ancak araştırmacı Jane Manchun Wong, bulunan yeni bir “Gönderini Geri Al” seçeneğini duyurdu.

Gönderilen bir tweet’i geri almanız için yaklaşık beş saniye veren özellik, ilk olarak geçen temmuz ayında ortaya çıktı. Özellik, Gmal’in aynı işlevi gören geri alma seçeneğine benziyor. Gmail, “Gönder” düğmesini tıkladıktan sonra iletilerin gönderilmesini durdurmak için kısa bir pencere açarak e-postalar için benzer bir seçenek sunuyor.

TWİTTER KULLANICILARINA ZAMAN VERECEK

‘Göndermeyi Geri Al’ düğmesi, diğer kullanıcılar görmeden önce yazım hataları içeren bir tweet’i geri alması için bir pencere sağlayacak. Ancak bu, kullanıcıların yıllardır talep ettiği ‘Düzenle’ düğmesine yalnızca bir alternatif. Kullanıcılar uzun süredir tweetlerine bir “düzenle” seçeneği gelsin istiyor. Ancak uygulama tarafında bu yönde bir aksiyon yok. CEO Jack Dorsey, Twitter’ın 2023’te toplam yıllık gelirini ikiye katlamayı ve 7,5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Dorsey, “Hedefimiz, 2023 yılında toplam yıllık gelirimizi ikiye katlayarak 7,5 milyar doların üzerine çıkarmaktır. Bu, performans reklamlarıyla pazar payı kazanmamızı, marka reklamcılığını büyütmemizi ve ürünlerimizi dünya çapındaki küçük ve orta ölçekli işletmelere genişletmemizi gerektiriyor.” diye konuştu. Twitter açısından 2020 de oldukça verimli geçmişti. Platform, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ürün iyileştirmelerinin büyümesiyle yüzde 27 artışla yılı kapattı.

Google Chrome yeni bir güvenlik sistemi uygulayacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
WhatsApp beklenen güncellemeye kavuştuWhatsApp beklenen güncellemeye kavuştu
Nasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yoluNasıl öğretmen olunur? Sınıf öğretmeni, engelli, gölge öğretmen olma yolu
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Bu görüntü İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Ekrem İmamoğlu’nun tweeti sonrası siyaset gündemi karıştı

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

Survivor'da şok kavga! 'Karaktersizsin' sözü çıldırttı!

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

TikTok 'soru-cevap' özelliği nihayet resmileşti

TikTok 'soru-cevap' özelliği nihayet resmileşti

Google veri gizliliği konusunda adım atmaya başladı

Google veri gizliliği konusunda adım atmaya başladı

Nubia Red Magic 6 tanıtıldı

Özellikleri ile şaşırtmayı başardı!

WhatsApp beklenen güncellemeye kavuştu

WhatsApp beklenen güncellemeye kavuştu

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

ISOCELL 2.0 telefon kameranızın kalitesini artırabilir

ISOCELL 2.0 telefon kameranızın kalitesini artırabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.