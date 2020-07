Twitter krizi derinleşiyor: Mağdurlar arasında bir siyasetçi de var!

Twitter hack saldırısı için soruşturmalar sürüyor. Bildiğiniz üzere hem Twitter hem de FBI saldırının kilit noktalarını çözebilmek için araştırma yapıyorlar. Twitter ise Twitter Support hesabıyla saldırıya dair elde edilen yeni bulguları bizlerle paylaşıyor. Twitter'ın aktardıklarına göre saldırıdan aralarında Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama ve Joe Biden gibi ünlü isimlerin olduğu toplam 130 hesap etkilendi. Ancak Twitter'ın son yaptığı açıklamada bahsettiği bu hesaplardan birisi Twitter kullanıcılarının endişelenmelerine neden oldu. Zira o kişi, bir siyasetçiydi.

Twitter Support'un aktardıklarına göre Twitter hack saldırısında hacker'lar, 36 hesabın DM mesajlarına erişti. Bu kişiler arasında ise Hollanda'da görev yapan ve halihazırda seçilmiş bir siyasetçi de vardı. Yani hacker'lar siyasetçinin DM mesajları dahil kişisel verilerine erişebildi. Bu da Twitter'da yer alan diğer insanları, gizlilik tehlikesinde olup olmadıklarıyla alakalı endişeye sevk etti.

We believe that for up to 36 of the 130 targeted accounts, the attackers accessed the DM inbox, including 1 elected official in the Netherlands. To date, we have no indication that any other former or current elected official had their DMs accessed.