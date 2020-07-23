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Twitter krizi derinleşiyor: Mağdurlar arasında bir siyasetçi de var!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2020 14:29 | Son Güncelleme

Twitter hack saldırısı sonrası yeni bir açıklama yaptı. Twitter yaptığı açıklamada saldırı sonrası yapılan soruşturmanın sonuçlarını paylaştı. Paylaşılan sonuçlara göre Hollandalı bir seçilmiş siyasetçi de söz konusu hack saldırısından etkilendi.

Twitter krizi derinleşiyor: Mağdurlar arasında bir siyasetçi de var!

Twitter hack saldırısı için soruşturmalar sürüyor. Bildiğiniz üzere hem Twitter hem de FBI saldırının kilit noktalarını çözebilmek için araştırma yapıyorlar. Twitter ise Twitter Support hesabıyla saldırıya dair elde edilen yeni bulguları bizlerle paylaşıyor. Twitter'ın aktardıklarına göre saldırıdan aralarında Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama ve Joe Biden gibi ünlü isimlerin olduğu toplam 130 hesap etkilendi. Ancak Twitter'ın son yaptığı açıklamada bahsettiği bu hesaplardan birisi Twitter kullanıcılarının endişelenmelerine neden oldu. Zira o kişi, bir siyasetçiydi.

Twitter

TWİTTER'I HACKLEYENLER SİYASETÇİYE DE ERİŞİM SAĞLAMIŞ

Twitter Support'un aktardıklarına göre Twitter hack saldırısında hacker'lar, 36 hesabın DM mesajlarına erişti. Bu kişiler arasında ise Hollanda'da görev yapan ve halihazırda seçilmiş bir siyasetçi de vardı. Yani hacker'lar siyasetçinin DM mesajları dahil kişisel verilerine erişebildi. Bu da Twitter'da yer alan diğer insanları, gizlilik tehlikesinde olup olmadıklarıyla alakalı endişeye sevk etti.

BİLGİLERİ SATIŞA SUNABİLİRLER

Twitter saldırıdan etkilenen siyasetçinin kimliğini açıklamadı. Hacker'ların önümüzdeki günlerde bu mesajları paylaşması ya da dark web üzerinden satışa sunması ise gayet olası görünüyor. Tabi ki bu olasılıklar sadece bir tahminden ibaret. Umudumuz kimsenin kişisel veri hırsızlığının kurbanı olmaması yönünde.

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